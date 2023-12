Eva Mendes apoya a su Ken, Ryan Gosling, que anuncia una sorpresa de Barbie

El furor por Barbie no pierde fuerza y meses después de su estreno se ha convertido ya en parte de la cultura popular.

Ya está batiendo récords en la temporada de premios y su protagonista masculino, Ryan Gosling, tiene reservada una sorpresa para los fans.

Ryan Gosling como Ken en Barbie | Warner Bros.

Este 20 de diciembre va a lanzar "I'm Just Ken (Merry Kistmas Barbie)", una versión navideña de su hit para la película.

La madre de sus hijos, Eva Mendes, le ha brindado todo su apoyo y le ha demostrado que es "kenough".

"Ken not wait for this", escribía junto a un pequeño teaser con un juego de palabras asegurado que no puede esperar a que esté disponible esta versión.

El trabajo de Gosling como Ken en la cinta de Greta Gerwig ha sido muy aplaudido y se espera que tenga su reconocimiento en toda la temporada de premios.