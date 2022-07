Ryan Gosling asegura que su Ken en Barbie "no es lo que crees que es"

Ryan Gosling continua una imparable carrera de proyectos. Sin embargo, de lo que todo el mundo habla es de su participación como Ken, en la película de 'Barbie'. Proyecto que protagoniza junto a Margot Robbie y que está llevando a cabo su rodaje este verano en los Ángeles.

Actualmente esta promocionando de su última cinta, 'El agente invisible' (The Gray Man), que se estrenará este mes de julio en Netflix. Donde interpreta a un espía en busca y captura. En una entrevista para Entertaiment Tonight, dio sus primeras impresiones sobre la nueva visión que veremos de Ken.

"Creo que la vida de Ken es aún más dura que la vida de 'Gray Man'", bromeó Gosling. "Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene coche, no tiene casa. Está pasando por algunas cosas", detalla sobre el famoso novio de Barbie en la película.

Los fans han mostrado su entusiasmo en redes sociales, donde se han dejado ver diferentes imágenes sobre el rodaje. En ellas se ha visto a los personajes protagonistas, luciendo un vestuario retro con colores brillantes. "Eso no es nada" aclaraba Gosling en torno a este primer vistazo.

"No es lo que crees que es, a menos que lo sea. Y luego sabes lo que es, pero no creo que eso sea lo que crees que es. Espera, ¿de qué estamos hablando? La imprecisión de Gosling viene dada a que no se le permite revelar ninguna información sobre 'Barbie'. "No puedo esperar a que la gente vea la película. Eso es todo lo que puedo decir, de lo contrario, Mattel vendrá y me encerrará".

Margot Robbie y Ryan Gosling en 'Barbie' | Gtres

De hecho, el actor aprovechó la entrevista para hablar sobre las similitudes entre Ken y su personaje en `The Gray Man`. "Es un muñeco Ken ¡No es un insulto en absoluto! Estoy orgulloso de eso". "Fue un papel muy físico, por lo que hubo mucha preparación y ejercicio y, ya sabes, fue solo un desafío físico en todos los sentidos. Tengo esa Ken-ergy que se puede percibir, obviamente".

Ryan Gosling en 'The Gray Man' | Netflix

El reparto de 'Barbie' se compone de interpretes como America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp o Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos). El actor de Marvel describió la película como salvaje e increíblemente única. "Ojalá pudiera mostrarles lo que hacemos día a día porque es una locura". Según los primeros rumores sobre la trama, podríamos estar ante una comedia en la que los personajes se enfrentarían al mundo real sin contar con sus preciadas posesiones.

Warner Bros estrenará 'Barbie' en los cines el 21 de julio de 2023.

