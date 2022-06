La icónica muñeca Barbie es parte de la cultura popular, y desde que se anunció el proyecto de una película basada en ella, ha generado tanto interés como levantado escepticismo.

Pero ahora que el rodaje está en marcha y han comenzado a llegar las primeras fotos de su protagonista, Margot Robbie, en el rodaje, sus looks están causando sensación.

Algo similar ocurrió con Ryan Gosling, que será el Ken de su Barbie, y cuyo primer vistazo caracterizado en el popular muñeco no tardó en hacerse viral por su transformación.

Ahora la pareja de actores ha sido vista en la playa de Venice, California, rodando una escena que es pura nostalgia ochentera.

Las fotos dejan claro que a su look no le falta un detalle, y están listos para patinar cubiertos de neón, mallas, rodilleras y hasta viseras. En redes sociales su brillante outfit no ha pasado desapercibido y las ganas por ver el resultado de este colorido proyecto aumentan con cada foto que se filtra.

Eso sí, el proyecto no está exento de polémica, y la propia elección de Margot Robbie fue en su momento criticada, y ella misma reconocía a Vogue que el personaje "viene con mucha carga y conexiones nostálgicas". Sin embargo la actriz aseguraba que eso les daba formas "emocionantes de abordarlo", y adelantaba que la historia no será como la gente espera.

'Barbie' tiene previsto su estreno en julio de 2023 y su directora es la cineasta y actriz Greta Gerwig, que también firma el guion junto a su marido Noah Baumbach. En cuanto a la trama, todo se ha mantenido un poco entre misterio hasta el momento.

Otras grandes estrellas se unen a Gosling y Robbie en el reparto como Will Ferrell, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey o Issa Rae.

