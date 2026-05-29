Rumer Willis acusa al padre de su hija de "abuso emocional" y que ha dejado a la niña "traumatizada": "Él quería aislarme"

Rumer Willis se encuentra actualmente inmersa en una dolorosa batalla legal por la custodia de su hija de 3 años, Louetta, frente a su expareja, el músico Derek Richard Thomas.

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista PEOPLE, la actriz de 37 años ha decidido romper su silencio en el juzgado para oponerse a las peticiones de visitas de su ex y solicitar la custodia de la menor, desvelando además que sufrió un "patrón persistente" de "abuso emocional irracional".

Rumer Willis | Gtres

La actriz describe episodios de una enorme intensidad emocional y asegura que su expareja ejercía sobre ella un "control coercitivo continuo a través de prolongados ataques verbales circulares que no puede o no quiere detener".

"Constantemente intentaba mantener la paz y andaba con pies de plomo", afirma Willis en la demanda de manera literal, añadiendo que "él quería aislarme de mis amigos y familiares. Constantemente me llamaba mentirosa sin motivo alguno. Me decía todo el tiempo que era una mala novia", señaló la intérprete en su declaración.

Rumer sostiene que este comportamiento ha dejado a la niña "traumatizada" y "llorando mucho", argumentando además que Thomas exhibía un "comportamiento paranoico" al afirmar que ella y su madre estaban "conspirando" para alejar a la pequeña de su lado.

Por su parte, Derek Richard Thomas respondió a Willis en una declaración escrita en apoyo de su solicitud de custodia: "No he cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, incluido ningún tipo de control coercitivo activo. Nuestra relación era tóxica y terminó de forma apropiada, pero no se caracterizó únicamente por violencia, ataques físicos o emocionales ni intimidación por mi parte", afirmó. "La decisión de poner fin a la relación entre [Rumer] y yo fue una decisión mutua tomada en aras del bien común".

En otras partes de su declaración, Willis acusó a Thomas de causar "mucho estrés y caos" cuando visitó a su padre, Bruce Willis, quien está "extremadamente enfermo" y ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

Bruce Willis con su nieta, hija de Rumer Willis | Instagram

En su declaración, también afirmó que Thomas no le ha pagado "ningún tipo de manutención" y espera que su "familia adinerada se haga cargo de todo". Sin embargo, ha declarado que eso no es posible, ya que "se endeudará gravemente con los honorarios de los abogados" debido a que no depende de sus padres para sus gastos.

A pesar de este durísimo bache personal tras confirmar su ruptura en agosto de 2024, la actriz mantiene la esperanza en el futuro.

De hecho, Rumer Willis reveló recientemente el motivo por el que rompió con el padre de su hija y confesó que quiere tener hasta 8 hijos: "Voy a conocer a un hombre maravilloso", dejando claro que este amargo episodio en los tribunales no va a frenar sus deseos de formar la gran familia con la que siempre ha soñado.