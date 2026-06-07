El ex de Rumer Willis asegura que Demi Moore amenazó con "destruirlo" tras las acusaciones de violencia doméstica

La batalla legal entre Rumer Willis y su expareja, Derek Richard Thomas, por la custodia de su hija Louetta, de 3 años, se ha recrudecido en los últimos días tras revelar que sufrió un "patrón persistente" de "abuso emocional irracional" por parte del músico.

Rumer ha asegurado en documentos judiciales que este comportamiento violento ha dejado a la niña "traumatizada". Por su parte, Derek Richard Thomas respondió negando cualquier acto de violencia doméstica y su relación era tóxica y terminó de forma apropiada.

Tras ello, Demi Moore se implicó de lleno interviniendo judicialmente en apoyo a su hija con la aportación de documentos que relatan perturbadores episodios vividos con su exyerno.

Ahora, Derek ha vuelto a pronunciarse y ha afirmado en una reciente presentación judicial que Moore amenazó con "destruirlo". Según ha contado The Sun, Rumer le había dicho explícitamente "que no quería que su familia estuviera presente durante los primeros 40 días después del nacimiento de Louetta en 2023".

"Sin embargo, al día siguiente del nacimiento de Louetta, la Sra. Moore y miembros del personal doméstico entraron en la casa y causaron un gran alboroto", ha explicado Derek según el medio. "En esta ocasión, la Sra. Moore, aparentemente basándose en algo que dijo Rumer, amenazó con 'destruirme'", añadió.

Según comentó anteriormente Moore, cuando regresó a la casa de Rumer con su hija Scout al día siguiente del parto, Thomas supuestamente entró en la habitación para "quejarse airadamente de que estábamos allí limpiando".

"Esa mañana, menos de 12 horas después de que Rumer diera a luz, él se quedó en la habitación con ella durante al menos 30 minutos. No la dejaba sola. La situación solo terminó cuando Rumer salió de la habitación para alejarse de él", afirmó la actriz, añadiendo que después de limpiar y mientras sostenía a Louetta por primera vez, Thomas "de repente se quitó la camisa y me exigió que le diera a la bebé para que pudiera tener lo que él llamaba 'contacto piel con piel'".