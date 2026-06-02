Demi Moore interviene en la custodia de su nieta con graves acusaciones al ex de su hija Rumer: "Todos se quedaron impactados"

La batalla legal entre Rumer Willis y su ex, el músico Derek Richard Thomas, por la custodia de su hija Louetta de tres años, ha dado un giro definitivo con la implicación directa de Demi Moore.

La actriz de 63 años ha decidido intervenir judicialmente presentando una serie de documentos en apoyo de su hija en los que relata perturbadores episodios vividos con su exyerno.

Según han expresado fuentes de su entorno más cercano a Daily Mail, la gran prioridad de Moore en este momento es proteger la estabilidad de su familia, hasta el punto de que no desea mantener ningún contacto con el músico.

De hecho, las mismas fuentes aseguran que no le importa que su postura sea pública, llegando a realizar una demoledora comparación respecto al padre de sus hijas: "A Demi no le molesta que la gente sepa lo que siente por Derek, porque él la incomoda y cuanto menos cerca esté, mejor. Está claro que Demi sabe cuándo una relación funciona y cuándo no, estando con Bruce. Pero comparar a Bruce con Derek es como comparar un millón de dólares con un inodoro atascado."

Bruce Willis, Rumer Willis y Demi Moore | Getty

La declaración de Moore describe un ambiente de tensión absoluta que se remonta al mismo día del nacimiento de la menor, donde acusa a Thoma de actuar de forma "agresiva" e inapropiada durante el parto en casa.

Entre los episodios más alarmantes, la actriz narra cómo el músico se metió de golpe en la bañera del parto sin avisar mientras Rumer estaba en pleno proceso. "Todos se quedaron impactados", asegura la intérprete, explicando que su hija le obligó a salir de inmediato y que, a partir de ese instante, Thomas pasó el resto del tiempo "actuando con enfado y haciendo pucheros, y haciendo que todo girara en torno a él".

Moore también denuncia que el cantante protestó airadamente por la presencia de la familia cuando regresaron a limpiar la casa, intentando aislar a Rumer, y que llegó a exigir"contacto piel con piel" con la recién nacida en un momento en el que la bebé estaba fría y requería abrigo inmediato.

Esta intervención refuerza la demanda de la propia Rumer Willis, quien ya acusó al padre de su hija de un "abuso emocional" que ha dejado a la niña "traumatizada" y relató que él pretendía aislarla de su entorno.

En los documentos, la joven de 37 años confiesa el miedo que empezó a sufrir tras dar a luz ante el comportamiento "errático y extraño" de su expareja: "Me encontraba en un estado posparto delicado y él me causaba mucho estrés. También empecé a tener miedo por mí y por nuestro bebé, así que constantemente intentaba mantener la paz y andaba con pies de plomo", relataba de forma literal.

Rumer Willis | Getty Images

Además, desvela que se hace cargo de unos gastos mensuales de entre 15.000 y 21.000 dólares ante la nula contribución económica del artista.

Por su parte, Derek Richard Thomas ha negado tajantemente las acusaciones a través de su abogado, defendiendo que es un padre entregado y que nunca ejerció control sobre su expareja: "No he cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, incluido ningún tipo de 'control coercitivo' activo", insiste el músico, cuyo equipo legal ha afeado a la familia Willis que intente litigar este caso ante los medios de comunicación y no estrictamente en los juzgados.