Resurgen los problemas de Ryan Reynolds con el actor T.J. Miller y el director de Deadpool, quien dejó la franquicia: "Quería el control"

En medio de la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, en la que también está involucrado su esposo Ryan Reynolds, se ha comenzado a mirar con lupa todas las acciones que han realizado los actores a lo largo de su carrera profesional.

Los fans cada vez están más intrigados por averiguar cuáles son los trapos sucios que esconde cada uno de los involucrados en esta trama enrevesada y llena de acusaciones mutuas. De hecho, ya se ha indagado en el pasado de Baldoni y recientemente ha salido a la luz una demanda por robar a un guionista enfermo la trama de su película A dos metros de ti.

Pero no ha sido el único al que se le ha investigado en profundidad. Y es que, se ha vuelto a hacer viral un vídeo de una entrevista que se le hizo al actor T.J. Miller en el 2022, quien actuó en la primera película de Deadpool junto a Reynolds encarnando el papel de Weasel.

En la entrevista para el programa Adam Corolla Show, Miller habla sobre cómo fue su relación con Ryan mientras rodaban la cinta: "Como personaje, fue terriblemente malo conmigo", afirmó. "Pero conmigo. como si yo fuera Weasel".

Miller también confesó algunas cosas que Reynolds le dijo en el set: "Él me dijo: '¿Sabes qué es lo mejor de ti, Weasel? No eres la estrella, pero haces suficientes apariciones como para que sea divertido y luego podemos irnos y volver a la película real'".

El actor que pone voz a Fred en Big Hero 6 expuso que el comportamiento hostil de Reynolds hacia él podría haber sido causado por una inseguridad del protagonista de Deadpool: "Es un comediante tan bueno que, cuando le cubres la cara, es tan rápido, tan gracioso. Me encanta como comediante, pero creo que después de que se volvió súper,súper famoso con la primera película de Deadpool, las cosas cambiaron un poco. Creo que él decía: '¿Lo ven? ¿Lo ven?'".

"¿Trabajaría con él otra vez? No. No trabajaría con él otra vez". confesó. A pesar de esta declaración, Miller afirmó: "Le deseo lo mejor, porque es muy bueno en Deadpool, y creo que es raro que me odie".

T.J. Miller y Ryan Reynolds | Gtres

Pero parece ser que Reynolds no solo tuvo problemas con T.J. Miller, sino que también antepuso sus ideas y su poder como actor estrella ante las del director de la primera entrega de la franquicia de Deadpool, Tim Miller.

Tim también declaró en una entrevista que ha sido rescatada del pasado para el medio KCRW, que el motivo principal por el que decidió no seguir dirigiendo las películas de la franquicia fue por la actitud posesiva que tenía Reynolds con las ideas y la dirección de la película, colocando a Tim en una difícil tesitura.

Tim Miller dirigiendo 'Deadpool' | Marvel

"Quedó claro que Ryan quería tener el control de la franquicia", dijo. "Uno puede trabajar así como director, con bastante éxito, pero yo no puedo. No me importa tener un debate, pero si no puedo ganar, no quiero jugar. Y no creo que se puedan negociar todas las decisiones creativas; hay demasiadas que tomar. Así que Ryan es la cara de la franquicia, y fue el componente más importante de ella, con diferencia. Así que si decide que quiere controlarla, entonces la controlará".

En definitiva, dos personas pertenecientes a la franquicia de Deadpool se vieron obligadas a abandonarla por las actitudes de Ryan Reynolds que podrían confirmar un "patrón" de comportamiento de hacerse con el control de todo, al igual que se insinuaba con la dirección de It Ends With Us.