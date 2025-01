Ryan Reynolds sorprende a Hugh Jackman en medio de su concierto: "Es el mejor ser humano que conozco... ¡Y tengo 4 hijos!"

Ryan Reynolds está sumido en el mediático caso entre Blake Lively y Justin Baldoni. El actor ha sido demandado junto a su mujer por el protagonista de It Ends With Us y cada día que pasa se conocen más detalles que alimentan la polémica.

A pesar de ello, Reynolds no ha dudado en apoyar a su gran amigo, Hugh Jackman. El actor australiano ha comenzado una serie de conciertos llamados From New York, With Love en el icónico Radio City Music Hall en Nueva York, donde interpreta temas de sus películas más famosas.

Con lo que quizás no esperaba era que Ryan Reynolds irrumpiera entre el público en mitad del espectáculo para profesarle su amor y una amistad que han demostrado muchas veces.

El actor canadiense comenzó con su característico sentido del humor, bromeando: "Me dijeron que esto iba a ser una versión cómica de Los miserables en un espectáculo unipersonal. Todos dijimos que era una idea terrible, pero él siguió adelante. ¡Veo que me ha engañado una vez más!".

"Esta fue la primera gran estrella de cine con la que trabajé, hace 16 o 17 años en X-Men Orígenes: Lobezno", recordó. "Yo era joven todavía. Me impresionaba con facilidad. Esperaba para ir al rodaje con este tipo aquí mismo, y no sabía realmente no sabía qué iba a pasar... Pero lo que vi fue lo mejor que cualquiera podría experimentar si está trabajando para ascender en esta industria", comentó.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman tras su show | Instagram @vancityreynolds

"Vi a una estrella de cine, una estrella con todas las mayúsculas... Vi a este caballero caminar por el set y, al igual que aquí, sabía el nombre de cada persona, aunque la mitad del tiempo se los inventaba", continuó. "Mostró una especie de cortesía, amabilidad y curiosidad, y valoró a cada uno de los miembros del equipo con los que trabajamos", aseguró.

"Lo digo en serio", dijo Reynolds, llamando a Jackman su "colega de por vida". "Quería decir que quiero a este hombre, que me importa. Es genuinamente el mejor ser humano que conozco... ¡Y tengo 4 hijos!", le dijo con cariño el actor, siendo respondido por Jackman agradeciéndole "pedir una entrada gratis".

Ambos intérpretes han demostrado estar más unidos que nunca a pesar de las polémicas de sus vidas privadas. A la demanda por 400 millones que exige Baldoni a Lively y Reynolds, hay que sumarle el divorcio de Jackman de Deborra-Lee Furness.

Ahora, el actor está saliendo con Sutton Foster.