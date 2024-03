Quién es el marido de Emma Stone, Dave McCary, al que le ha dedicado el Oscar y con el que tiene una hija

Emma Stone se acaba de convertir en la ganadora del Oscar a Mejor Actriz Protagonista por su papel en Pobres Criaturas como Bella Baxter. En la noche de los Oscar 2024 en la que Oppenheimer se ha impuesto sobre todas las nominadas llevándose 7 estatuillas doradas, la intérprete ha conseguido brillar y llevarse a casa el que es ya su segundo galardón en estos premios. El primero fue en la misma categoría en 2017 por su actuación en La La Land.

A pesar de que esta vez ha tenido complicaciones al subir al escenario porque se le rompió el vestido, la actriz se ha acordado de su familia y les ha dedicado unas emotivas palabras a su marido y a su hija. Ya en los Globos de Oro habló sobre Dave McCary, algo que sorprende a muchas personas por ser una pareja especialmente discreta en lo que respecta a su intimidad. ¿Quién es Dave? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo evolucionó la relación?

Emma Stone y su marido Dave McCary en los Oscar 2024 | Reuters

A continuación vamos a hacer un pequeño repaso a esa historia de amor entre Emma Stone y su marido, al que conoció en el año 2016.

2016

En diciembre de 2016 la actriz acudió a Saturday Night Live por tercera vez e hizo una de sus mejores actuaciones en un sketch titulado Wells for Boys, que era una parodia de un anuncio de Fisher Price sobre las cantidades de juguetes de plástico que los padres compran a los hijos. Al parecer, según People, fue durante este rodaje cuando Emma conoció a Dave, quien en ese momento trabajaba como director de segmento del programa.

2017

Son vistos por primera vez juntos en junio. Posteriormente, ella va al debut de McCarys como director de Brigsby Bear, película que protagonizó Kyle Mooney. Emma fue discreta y no posó en la alfombra roja, pero un fan hizo un vídeo en el que se la vio con Dave y más amigos, entonces las especulaciones comenzaron a crecer. En octubre las fuentes confirman oficialmente que están saliendo. Además, se dice que desde hace tres meses.

2019

Mientras que en 2018 apenas se supo nada de ellos y llevaron todo en la más absoluta discreción, en 2019 ya se dejaron ver juntos. Asistieron a un partido de baloncesto entre los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers.

Emma Stone y su marido Dave McCary | Gtres

Allí se les hicieron fotografías y, más tarde, Dave acompañó a Emma a los Premios SAG. La intérprete estaba nominada por La Favorita. Él no posó con ella en la alfombra roja, pero sí que se les vio juntos dentro del evento. Después también la acompañaría en los Premios de la Academia y en la Met Gala.

A finales de este año anuncian su compromiso, aunque ya se vio a la futura novia con su anillo a mediados de abril.

2020

La pareja lanza su propia productora, Fruit Tree, junto con A24: "Estamos encantados de asociarnos con nuestros amigos de A24. Su compromiso con la narración reflexiva y original y la adopción de las visiones de los artistas es rara y vital, y estamos increíblemente agradecidos de que apoyen nuestra pasión por hacer lo mismo". Desde entonces han producido: When You Finish Saving the World, Problemista, I Saw the TV Glow y The Curse, que protagoniza la propia Emma.

Debido a la pandemia, se cree que retrasaron la boda, pero en septiembre ya estaban casados. Se cree que se celebró en mayo.

2021

Dan la bienvenida a su primera hija: Louise Jean McCary, llamada así por su abuela.

2022

Emma recicla el vestido de la fiesta de su boda para la Met Gala. Un diseño de Luis Vuitton del que la propia marca dijo lo siguiente: "Emma Stone da una segunda vida al vestido blanco especialmente diseñado para su fiesta de boda".

Emma Stone en la Met Gala 2022 | Getty

2024

Tras una temporada de premios de ensueño, Emma ha puesto el broche de Oro ganando el Oscar y, tras asimilar el shock y contar el roto de su vestido, Stone ha querido dedicarle el premio a su familia: "Sé que ya tengo que cortar, pero solo quería agradecer a mi familia, mi madre, mi hermano Spencer, mi padre, mi marido Dave, te quiero mucho, y más importante, mi hija que va a cumplir tres años en 3 días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. Te amo más que todo el cielo, mi niña".

Una familia feliz, y oscarizada.