Emma Stone, en shock al ganar el Oscar y tener que subir con el vestido roto al escenario: "No miréis la espalda"

Emma Stone ha sido la sorpresa de la noche ganando el Oscar a Mejor Actriz por Pobres Criaturas, una categoría donde Lily Gladstone partía como favorita por su trabajo en Los asesinos de la luna.

La brillante interpretación de Stone como Bella Baxter en la película de Yorgos Lanthimos ha sido finalmente la triunfadora, y una Emma completamente en shock, y que visiblemente no se esperaba el premio, ha subido al escenario preocupada por su vestido.

Y es que la cremallera parecía haber cedido y Emma no podía parar de repetirlo enseñándoselo a su marido, a Lanthimos y a todas las actrices que la esperaban en el escenario, intentando asimilar la sorpresa del galardón.

Emma Stone y su vestido roto en los Oscar | Reuters

"Mi vestido está roto. Creo que ha pasado durante "Im Just Ken", estoy bastante segura. Uf chico, esto es muy abrumador... Lo siento, estoy un poco... la voz la he perdido un poco también. ¡Okay! Como sea", empezaba diciendo con la voz quebrada y echa un manojo de nervios, y dándose la vuelta para enseñar bien su cremallera.

"Las mujeres en este escenario, sois todas increíbles. Y las mujeres en esta categoría. Sandra, Anette, Kerry, Lily, comparto esto con vosotras. Estoy deslumbrada por vosotras. Es un enorme honor hacer esto juntas, espero que podamos seguir haciendo más juntas. Eh, no sé lo que estoy diciendo, oh Dios mío, estoy totalmente... okay", decía Stone sincera y con la voz llena de emoción.

"La otra noche estaba entrando en pánico, como podéis ver un poco ahora ocurre mucho, de que algo como esto pudiera pasar, y Yorgos me dijo: 'por favor sácate a ti misma de ello'. Y tenía razón. Esto no va sobre mí, va de un equipo que se unió para hacer algo más grande que la suma de sus partes. Y esa es la mejor parte de hacer películas. Es todos nosotros juntos. Y me siento tan profundamente honrada de compartir esto con cada miembro del equipo y del cast, cada persona que le brindó su amor y su cariño y su talento a hacer esta película. Y Yorgos, gracias por el regalo para toda una vida con Bella Baxter. Estoy agradecida a ti para siempre", le dedica la actriz, que arranca una ovación del público.

"Oh, oh, esperad, solo quiero... Sé que ya tengo que cortar, pero solo quería agradecer a mi familia, mi madre, mi hermano Spencer, mi padre, mi marido Dave, te quiero mucho, y más importante, mi hija, que va a cumplir 3 años en 3 días, y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. Te amo más que todo el cielo, mi niña. Así que muchas gracias. ¡No miréis la espalda de mi vestido! Gracias", terminaba despidiéndose.

Pero ningún problema de vestido opacará esta gran noche para la actriz, que se lleva a casa su segundo Oscar.