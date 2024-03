Oppenheimer, gran vencedora de los Oscar 2024 y primera victoria para Christopher Nolan: "Es brillante"

Oppenheimer, de Christopher Nolan, se coronó se ha coronado con el Oscar a la Mejor Película y fue la triunfadora de la noche al alcanzar 7 estatuillas doradas, entre las que también destaca la de Mejor Dirección.

"Todos los que hacemos películas soñamos con esto, me parece increíble haberlo logrado", dijo la productora Emma Thomas al tomar el Oscar de manos de Al Pacino.

"La razón por la que esta película es lo que es, es por Nolan, porque es brillante", ahondó Thomas, quien, además es la mujer del director.

Las previsiones se cumplieron y de las 13 nominaciones que tenía, obtuvo 7 premios, triunfando además en las categorías de Mejor Actor para Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr., fotografía, banda sonora y edición.

Emma Thomas y Christopher Nolan arrasan en los Oscar 2024 con Oppenheimer | Getty

Por su parte, la cinta Pobres criaturas fue la segunda más laureada con 4 premios: Mejor Actriz para Emma Stone; Mejor Diseño de Producción, Diseño de Vestuario, y Maquillaje y Peluquería.

El filme británico La zona de interés se impuso en el apartado de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

El fenómeno taquillero Barbie llegaba con ocho nominaciones pero tuvo que conformarse únicamente con el de Mejor Canción para What I Was Made For?, de Billie Eilish y Finneas OConnell.

Finalmente, el último gran estreno de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, fue la gran decepción de la noche al no llevarse ninguno de los diez Oscar por los que competía.