Emma Stone deslumbra con este icónico look de Gwyneth Paltrow en una de sus películas más emblemáticas de los 90

Emma Stone es una de las actrices más queridas en Hollywood y, a sus 36 años, mantiene una carrera que oscila entre los taquillazos y el cine más independiente. Por su lado, Gwyneth Paltrow se ha sabido afianzar en la industria y goza de una impecable trayectoria profesional a los 53 años. Ahora, Emma ha demostrado que Gwyneth ha sido una de sus inspiraciones y le ha querido rendir un bonito homenaje.

La protagonista de La La Land ha aparecido en las calles de Nueva York con un look muy especial. Un top verde de manga larga con cuello y una falda larga a juego que, los más fanáticos del cine, han reconocido muy rápidamente.

Emma Stone | Cordon Press

Y es que este es el mismo vestuario que llevó Paltrow en una de las películas más emblemáticas de los 90: Grandes esperanzas. En la cinta interpreta al amor platónico de Finn, interpretado por Ethan Hawke, y este memorable atuendo se convirtió en uno de los principales iconos de la época.

Gwyneth Paltrow en Grandes esperanzas | Cordon Press

En su año de estreno, Emma tenía tan solo 10 años; por lo que muy probablemente fuera una de las películas con las que creció, queriendo ser algún día como su protagonista. Y vaya si lo ha conseguido. La actriz debutó en 2007 con Supersalidos y, desde entonces, ha ganado dos premios Oscar.

El vestuario en cuestión fue diseñado por Donna Karan, así como prácticamente el resto de la ropa que lleva Paltrow en la película de Alfonso Cuarón. De este modo, hicieron que el verde se convirtiera en uno de los elementos más característicos de Grandes esperanzas y ahora, más de 35 años después de su paso por los cines, ha vuelto a iluminar las calles de Nueva York.

Emma Stone se ha dejado fotografiar por los paparazzi, mostrando con orgullo su elección de vestimenta. Una prueba clara de que no ha sido algo fortuito, sino que tenía evidentes intenciones de rendir tributo a la eterna Pepper Potts de Marvel.

Emma ya se prepara para el estreno de su próxima película, Bugonia. De nuevo bajo las órdenes de Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), la cinta llegará a los cines el próximo 7 de noviembre. Una comedia de ciencia ficción para la cual ha decidido raparse la cabeza, dando de nuevo el 100% en la interpretación. ¿Le valdrá para llevarse su tercer Oscar?