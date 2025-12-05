Primer avance de Camp Rock 3 sorprende con la gran "presencia" de Demi Lovato: "Música, amistad, recuerdos"

Desde que Camp Rock 3 pasó de ser el sueño de una generación a una realidad, el fandom del fenómeno de Disney Channel tiene muchos sentimientos encontrados. Y es que aunque el regreso de Connect 3 con los Jonas Brothers es una gran noticia, falta la confirmación de la protagonista, Demi Lovato.

A pesar de que la artista figura como productora ejecutiva del proyecto, su participación frente a cámara no ha sido confirmada y ella tampoco se ha pronunciado públicamente al respecto.

Sin embargo, acaba de salir a la luz el primer teaser de la película y, aunque no físicamente, se puede escuchar la voz de Demi con citas de las dos primeras películas de Camp Rock.

Además, también suena de fondo la canción que su personaje, Mitchie, canta junto a su interés amoroso Shane, interpretado por Joe Jonas.

"Música, amistad, recuerdos", dice Nate, el personaje de Nick, al final del vídeo después de que se mostrasen los lugares más míticos del campamento.

"Estamos de vuelta, exactamente donde se supone que debemos estar", añade Shane.

Y haciendo un guiño a la película original, Kevin, como Jason, añade: "Aún no hay casa para pájaros".

Muchos otros de los actores que estuvieron en las dos primeras entregas serán parte de Camp Rock 3 como Maria Canals-Barrera, en el papel de la madre de Mitchie (Connie), Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Hudson Stone como Desi y Casey Trotter como Cliff.