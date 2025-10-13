El regreso de Jessica Jones, Daredevil, Wonder Man y X-Men: Todos los anuncios de Marvel en la Comic Con de Nueva York

Marvel Television y Marvel Animation presentaron en el Empire Stage de la Comic-Con de Nueva York todas las series de Marvel que estarán disponibles próximamente en Disney+. Brandon Davis moderó, junto al directivo de Marvel Television y Marvel Animation, Brad Winderbaum, el panel que contó con invitados especiales de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Un nuevo arsenal de estrenos que trae la Casa de las Ideas a Disney+ y que estarán disponible muy pronto. Estos son los anuncios de Marvel.

Tu amigo y vecino Spider-man - Temporada 2

Tu amigo y vecino Spider-Man | Marvel Studios

Winderbaum comenzó con un avance de la segunda temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man, de Marvel Animation, que llegará a Disney+ en otoño de 2026. Winderbaum adelantó que la segunda temporada traerá más historia de Spidey a la pantalla, y las imágenes incluían una sustancia negra sensible que resultó inmediatamente familiar para los fans presentes en la sala.

X-Men ’97 - Temporada 2

X-Men '97 | Marvel Studios

Eric y Julia Lewald, los guionistas que crearon originalmente la serie animada X-Men; subieron al escenario junto a Brad Winderbaum para anunciar que los Lewald, junto con el director de la serie original, Larry Houston, se han unido a la segunda temporada de X-Men '97 como productores ejecutivos. Hablaron sobre lo que los fans pueden esperar de la próxima temporada, antes de mostrar imágenes de la temporada 2 de X-Men '97, que llegará a Disney + en verano de 2026.

Daredevil: Born Again - Temporada 2

Daredevil: Born Again, temporada 2 | Marvel Studios

Charlie Cox, protagonista de Daredevil: Born Again, subió al escenario para hablar sobre qué se puede esperar de Matt Murdock/Daredevil en la segunda temporada de la serie. Los fans se emocionaron cuando invitaron a Krysten Ritter, que regresa al UCM como Jessica Jones, para unirse al elenco de la serie de Marvel Television. Ritter habló sobre su regreso al personaje seis años después del final de la serie homónima, antes de que el reparto compartiera un avance de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que llegará a Disney+ en marzo de 2026. El equipo de la serie confirmó que la tercera temporada de la serie ya está en desarrollo.

Wonder Man

Wonder Man | Marvel Studios

Yahya Abdul-Mateen II y Sir Ben Kingsley subieron al escenario para compartir las primeras imágenes de la serie que lleva al público detrás de cámaras del remake de una película de superhéroes: Wonder Man. Kingsley y Abdul-Mateen II hablaron sobre su trabajo junto al director Destin Daniel Cretton, el rodaje en Los Ángeles y lo divertido que es interpretar a un personaje que también es actor. Después se enseñó el primer tráiler de Wonder Man, una serie de ocho episodios que llega en exclusiva a Disney+ el 28 de enero de 2026.

VisionQuest

Vision en WandaVision | Marvel Studios

Como sorpresa final, Brad Winderbaum presentó VisionQuest, el final de la trilogía que comenzó con Bruja Escarlata y Vision y continuó con Agatha, ¿quién si no? el año pasado. Le acompañó el veterano del UCM Paul Bettany, que habló sobre su reencuentro con el Ultrón de James Spader antes de compartir un avance exclusivo de la serie que llegará en 2026.

Así, Marvel seguirá ampliando el UCM en la pequeña pantalla. Todo ello mientras el público se prepara para la próxima entrega de Spiderman en cines, así como para la apoteósica Vengadores: Doomsday. Ambas con fecha de estreno en 2026.