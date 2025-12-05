Finaliza el rodaje de El profesor, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Daniel Castro y protagonizada por Javier Gutiérrez

Finaliza el rodaje de El profesor, el nuevo largometraje de Atresmedia Cine escrito y dirigido por Daniel Castro y protagonizado por Javier Gutiérrez, tras rodar seis semanas en Asturias y Bogotá (Colombia).

Completan el reparto Gonzalo de Castro, Manuela Paso, Aneta Kubanska, Irene Álvarez, Mercedes Álvarez Colombres, Seba Mogordoy y Santiago Alverú.

Además, El profesor ha reunido a un equipo técnico procedente de España y Colombia, encabezado por profesionales con una trayectoria consolidada, como Rafa Carmona como Ayudante de Dirección, Bárbara Díez como Directora de Producción, Eva Díaz como Directora de Fotografía, Carmen Maín como Directora de Arte, Pedro Soto como Jefe de Sonido, Juan Ferro en la Postproducción de Sonido y María Linares como Compositora.

Producida por Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE en coproducción con Vaya Films, El profesor es una comedia con tintes dramáticos inspirada en hechos reales. La película aborda temas actuales como la soledad y el autoengaño, combinando humor y emoción para ofrecer una mirada honesta sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer.

En Asturias, donde tuvo lugar la primera parte del rodaje, el equipo trabajó en Oviedo, Avilés y otras localizaciones del Principado. Para el director, esta etapa marcó profundamente el proceso creativo:

"Rodar en Asturias fue una gozada; nos sentimos muy a gusto en Avilés y Oviedo, y también en lugares donde grabamos puntualmente, como Villaviciosa. La gente mostraba curiosidad, sobre todo cuando veían a Javier Gutiérrez, pero siempre con una actitud muy respetuosa y cariñosa", destaca Daniel Castro.

Desde la producción, se subraya la importancia del apoyo institucional del Principado de Asturias y los ayuntamientos de Oviedo y Avilés y el impacto visual que aportaron los escenarios asturianos:

"Durante unas semanas hemos tenido el privilegio de rodar El profesor en algunas de las localizaciones más hermosas y emblemáticas de Asturias. Ha sido una experiencia excepcional, tanto por la riqueza visual del territorio como por la calidad humana y profesional que encontramos", afirma Rosa Pérez, productora ejecutiva de Atresmedia Cine.

El rodaje continuó en Bogotá, una ciudad cuyo ritmo y energía también quedan reflejados en la película. En palabras de Javier Gutiérrez: "Rodar en Colombia y finalizar allí la película ha sido una experiencia maravillosa. Por un lado por el trato, el cariño y la profesionalidad del equipo colombiano, y por otro por lo que supone para la historia poder rodar en una ciudad como Bogotá, con una energía y vitalidad arrolladora que enriquece el viaje del protagonista y la hace más creíble."

"En Bogotá el rodaje fue más frenético. La ciudad es inmensa, divertidísima y algo caótica: los trancones pueden retenerte durante hora y media y el clima pasa del calor al granizo en el mismo día. Por suerte, nuestros coproductores de Vaya Films nos ayudaron a sortear cada obstáculo", añade Castro.

El profesor es una producción de Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE, en coproducción con Vaya Films (Colombia), con la participación de Atresmedia y Netflix y la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid. Será distribuida en cines por A Contracorriente Films y cuenta con Film Factory como agencia de ventas internacionales.

El profesor participó en la primera edición de La Incubadora y en la Ventana de Cine Madrileño, en la que obtuvo el Premio al Mejor Desarrollo en la edición de 2018.

Sinopsis

Carlos, un profesor universitario solitario, se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat. A pesar de que lo de Claudia parece demasiado bonito para ser cierto, Carlos lo arriesgará todo por un amor que creía que nunca llegaría, y que puede que ni siquiera sea real.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con premios Goya a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

En 2024 lideraron la taquilla del cine español con más de 40 millones de euros de recaudación y más de 6 millones de espectadores. Las tres películas más taquilleras del año contaron con la participación de ATRESMEDIA CINE: Padre no hay más que uno 4 de Santiago Segura, La infiltrada de Arantxa Echevarría y Buffalo Kids de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha. También estrenaron éxitos como Casa en llamas de Dani de la Orden y La familia Benetón de Joaquín Mazón. Los últimos estrenos de la productora también han logrado gran reconocimiento, ganando 5 Premios Goya, 8 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 6 Premios Platino, 4 Premios Feroz, 3 Premios Forqué, 3 Premis Gaudí, 2 Premios de la Unión de Actores y Actrices y un Premio ALMA. En 2025 continúa encabezando la taquilla del cine español con más de 3 millones de espectadores acumulados.

ATRESMEDIA CINE continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. La productora ha estrenado en 2025 Mikaela de Daniel Calparsoro, Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira, Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, Las irresponsables de Laura Mañá, Sin cobertura de Mar Olid, Siempre es invierno de David Trueba y Coartadas de Martín Cuervo, y próximamente estrenará en cines Abuela tremenda de Ana Vázquez, La fiera de Salvador Calvo y Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de una decena de rodajes.