La boda sorpresa de Zendaya y Tom Holland: El estilista de la actriz confirma que la pareja ya se ha casado

Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más populares de Hollywood, han vuelto a acaparar la atención durante la alfombra roja de los Actor Awards 2026 cuando Law Roach, estilista y colaborador habitual de la actriz, ha afirmado que el enlace entre ambos ya se habría celebrado.

Durante una conversación con Access Hollywood, Roach, quien ya habló en el pasado sobre cómo iba la planificación del enlace entre ambos, ha sorprendido ahora al afirmar entre risas que la boda ya había tenido lugar: "La boda ya sucedió", ha dicho el estilista, antes de bromear con el periodista: "Te la perdiste". Cuando el reportero ha insistido preguntando si era cierto, Roach ha recalcado mientras se reía: "¡Es muy cierto!".

Las especulaciones sobre el compromiso entre ambos comenzaron en enero de 2025, cuando Zendaya fue vista con un anillo de diamantes en el dedo anular durante los Globos de Oro. Un día después, TMZ informó, citando fuentes cercanas a la pareja, que Holland habría pedido matrimonio a la actriz.

Meses después, en septiembre de 2025, Holland pareció confirmar el compromiso de forma indirecta durante un panel público. En un vídeo que circuló en redes sociales, un periodista se refirió a Zendaya como su novia, a lo que el actor respondió con una corrección entre risas: "Prometida".

Las declaraciones de Roach han reavivado ahora el interés en torno a la relación de la pareja, que comenzó tras coincidir en las películas de Spider-Man y que desde entonces se ha convertido en una de las más seguidas por los fans de Hollywood.

Por lo que, atendiendo a las palabras de esta persona tan cercana a la pareja, el compromiso entre ambos habría dado ese paso al frente que todo el mundo estaba esperando. Aunque haya sido sin la atención mediática que se podía esperar.