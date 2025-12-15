Cillian Murphy tacha de "decepcionante" su escena final en la película de Peaky Blinders

Peaky Blinders se estrenó en 2013 y ahora, después de 13 años y 6 temporadas, la serie de Steven Knight dará el salto a la gran pantalla. Y es que el final de la historia de Thomas Shelby llegará a unos pocos cines el 6 de marzo para, tan solo 14 días después, aterrizar en Netflix por todo el mundo.

Peaky Blinders: El hombre inmortal retomará la historia de Thomas en plena II Guerra Mundial, justo cuando el personaje de Cillian Murphy regresa a Birmingham tras el bombardeo de la ciudad. Una cinta que promete ser igual de frenética que el resto de la serie, llevando de nuevo a sus protagonistas (y al público) al borde de sus límites.

Peaky Blinders: El hombre inmortal | Netflix

Cillian Murphy saltó a la fama mundial gracias a este papel. Si bien ya había aparecido en cintas de gran recorrido como lo fue 28 días después, Batman Begins u Origen, fue esta serie la que lo puso en la cima de la industria. Tanto es así que, años más tarde, se coronó con el Oscar gracias a su papel en Oppenheimer.

Por eso, no es de extrañar que el rodaje de lo que es su despedida oficial del personaje fuera un momento muy especial para el intérprete: "Estábamos en la ladera de una colina en Peak District, bajo una lluvia torrencial y estábamos perdiendo la luz. Pero fue una escena muy emotiva", ha explicado.

No obstante, parece que no fue el momento que siempre había imaginado. Porque, tras el "corten", todo el equipo de marchó del lugar en algo que el propio Cillian ha tachado de "absoluta y completamente decepcionante".

Cillian Murphy en Peaky Blinders | Gtres

Aunque Cillian no ha entendido este día de rodaje como el final oficial del personaje. Porque, según ha comentado a Empire, "una película no está terminada hasta que la gente la ve".

Habrá que esperar hasta el próximo 20 de marzo para conocer el desenlace que Steven Knight ha preparado para la familia de gangsters más influyente en la era moderna de la televisión; aunque ya se ha confirmado que este universo seguirá expandiéndose.

Eso sí, esta parte de la historia, compuesta de 6 temporadas y, muy pronto, una película llegará a su fin muy pronto; dejando claro, una vez más, que las órdenes de los Peaky Blinders son para cumplirse.