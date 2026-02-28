Los aficionados al cine de terror están de enhorabuena ya que Scream 7 acaba de estrenarse en cines y trae de regreso a rostros conocidos de la saga como el de Neve Campbell.

Eso sí, aún sigue en la memoria de muchos fans el despido de Melissa Barrera y la posterior salida de Jenna Ortega y del director originalmente contratado para la séptima parte.

Melissa Barrera en Scream VI | Cordon Press

Cabe recordar que Paramount Pictures despidió a Barrera tras unos comentarios a favor de Palestina en el conflicto que mantiene con Israel. Esta decisión fue injusta para muchos, incluida para su hermana en la ficción, que decidió romper su vínculo con la franquicia.

Así, muchos estaban expectantes por cómo se resolvía la ausencia en Scream 7 de las que habían sido sus protagonistas más recientes. Por lo tanto, cuidado con los spoilers de a continuación.

Jenna Ortega en Scream | Cordon Press

No obstante, la película ha optado por obviar sus personajes casi al completo de una forma pragmática.

En lugar de continuar la acción en Nueva York, donde se desarrolló Scream 6, la historia se traslada a Pine Grove, Indiana, un pequeño pueblo ficticio con paralelismos Woodsboro, California, lugar de las primeras cintas.

Una vez que comienzan los asesinatos de Ghostface, Chad y Mindy Meeks-Martin, los personajes de Scream VI encarnados por Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, llegan con Gale Weathers (Courteney Cox).

Neve Campbell en Scream 7 | Paramount Pictures

De hecho, Chad y Mindy hacen referencias a sus apuñalamientos en Scream 6 y al personaje de Melissa se le menciona una vez, aunque sin nombrarla, ya que recuerdan que Billy Loomis tuvo una hija secreto.

Junto a ello, también se explica la comentada ausencia de Neve Campbell de Scream 6 tras su disputa salarial, simplemente argumentando que "huyó" de Ghostface en el pasado.