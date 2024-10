Al Pacino asegura que Quentin Tarantino recortó drásticamente su papel en Érase una vez en Hollywood: "No me pagaron mucho"

Al Pacino es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. A lo largo de su carrera, ha protagonizado películas que ya son historia del cine, pero a sus 84 años no da señales de declive. Y es que aún tiene por estrenar, al menos, cuatro películas hasta 2025.

No obstante, el legendario intérprete ha sido noticia en los últimos meses por su reciente paternidad y por la publicación de sus memorias, tituladas Sonny Boy: A Memoir.

En ella, relata aspectos de su vida íntima como su traumática lesión en el pene que sufrió en la infancia y otros sobre el ámbito profesional y cómo es la industria entre bambalinas.

Al Pacino | Getty

Muchos recordarán su breve papel en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, en la que comparte unas líneas de diálogo con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Apenas tuvo dos minutos en pantalla, pero la escena original estaba compuesta de 21 páginasde guion que llegó a hacer con DiCaprio.

"Leo tenía un monólogo completo que pronunció brillantemente, donde dijo todo lo que había que decir sobre esta industria en 1969", recuerda en sus memorias. "Pero las películas tienen sus propios ritmos, y la escena resultó durar unos dos minutos cuando Tarantino terminó con ella. No lo culpo por ello. Tenía una razón para hacerlo", señaló sin rencores, ya que asegura que gracias a esta cinta, entre otras de los últimos años, le permitieron ser "mucho más famoso de lo que nunca fui".

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en 'Érase una vez... en Hollywood' | Sony Pictures

"Famoso de una manera diferente, no tanto por el trabajo que hago, sino por mis asociaciones con varias personas y por mi aparición en ciertas cosas, y por vivir en Hollywood. Tuve suerte. Participé en tres películas seguidas que de diferentes maneras tuvieron un impacto real, empezando por Érase una vez en Hollywood. No me pagaron mucho dinero por ello, pero trabajé con Quentin Tarantino, Leo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, y me gustó el papel. Por eso lo hice, pero le dije a mi abogado: ¿Cómo puedo hacer esto sin que me paguen?", escribe el actor.

Aparte de ésta, Pacino se despidió del cine de mafiosos con Martin Scorsese en El irlandés. También ha estado en la serie Hunters, en La casa Gucci en incluso en el videoclip del tema de Bad Bunny, Monaco.