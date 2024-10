Al Pacino revela el momento en el que estuvo a punto de morir: "Me había ido"

A lo largo de su carrera, Al Pacino ha interpretado a personajes inmortales que lo han consolidado como uno de los actores más icónicos de Hollywood. Sin embargo, en la vida real, la mortalidad lo alcanzó de manera dramática durante la pandemia por coronavirus.

Pacino, ganador de un Oscar y venerado por su trabajo en películas como El Padrino y Scarface, vivió un episodio aterrador que lo dejó al borde de la muerte, y recientemente ha compartido en una entrevista cómo ese momento impactó su visión de la vida.

Durante su aparición en el podcast The Interview de The New York Times, el actor ha hablado sobre su grave experiencia con el COVID-19 y ha revelado que, en un punto, perdió completamente el pulso. Todo comenzó cuando empezó a sentirse mal, más de lo habitual. "Lo que pasó fue que no me sentía bien, inusualmente mal. Luego tuve fiebre y me estaba deshidratando y todo eso. Así que le pedí a alguien que me trajera una enfermera para que me hidratara", ha explicado el actor.

En su relato, Pacino ha añadido que, mientras estaba sentado en su casa, su situación se agravó rápidamente: "Estaba sentado allí en mi casa, y entonces me había ido. No tenía pulso". La escena que siguió parecía sacada de una película de ciencia ficción: "En cuestión de minutos ya estaban allí, la ambulancia estaba frente a mi casa. Había unos seis paramédicos en esa sala de estar, y había dos médicos, y llevaban unos trajes que parecían sacados del espacio exterior o algo así. Fue un poco impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: 'Ha vuelto. Está aquí'".

​Pacino ha reflexionado sobre el momento en que perdió el pulso, describiéndolo como una experiencia extraña, casi como un vacío. "Se me fue el pulso. Fue como si estuvieras aquí y no estuvieras. Pensé: Vaya, ni siquiera tienes tus recuerdos. No tienes nada. Una papilla extraña"​.

Este episodio, aunque estremecedor, no le ofreció la revelación metafísica que algunos podrían esperar. "No vi la luz blanca ni nada. No hay nada allí. Como dice Hamlet: 'Ser o no ser'; 'El país desconocido de cuyos confines ningún viajero regresa'. Y dice dos palabras: 'no más'. No había más. Te fuiste".

A pesar de la gravedad de su experiencia, el encuentro cercano con la muerte no alteró significativamente su manera de ver la vida. "Nunca había pensado en eso en mi vida. Pero ya sabes, los actores: suena bien decir que morí una vez. ¿Qué es cuando ya no hay más?", ha comentado en tono reflexivo.

Pacino sigue siendo un testimonio de fortaleza, no solo en su longeva carrera actoral, sino también en su capacidad de enfrentar la fragilidad de la vida. Aunque no tuvo una experiencia espiritual reveladora, el episodio dejó en claro la cercanía de la muerte y cómo, incluso las estrellas más grandes, son vulnerables ante situaciones inesperadas.