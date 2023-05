Al Pacino anuncia que va a ser padre a los 83 años con su novia Noor Alfallah de 29 años

Al Pacino y su novia Noor Alfallah van a ser padres. Los rumores del noviazgo del actor de 83 años y la joven de 29 apuntaban que llevaban juntos desde que comenzó la pandemia del coronavirus, hace aproximadamente 3 años, pero la pareja confirmó su noviazgo en abril de 2022, cuando ambos fueron vistos juntos saliendo del restaurante Felix en Venice, California.

Alfallah ya había salido anteriormente con hombres más mayores que ella como es el caso de Mick Jagger, de 79 años, con el que tuvo una relación de más de un año hasta su ruptura en 2018. También se pudo ver a la productora de cine junto al filántropo multimillonario Nicolas Berggruen, 33 años mayor que ella. Más tarde se le relacionó con Clint Eastwood en 2019, pero aclaró que solo era un amigo de la familia. En cuanto al historial amoroso de Al Pacino, él y su novia Meital Dohan lo dejaron en 2020.

Pacino no llegó a casarse con ninguna de sus exparejas pero comparte una hija de 33 años, Julie Marie, con la maestra de actuación Jan Tarrant. Posteriormente estuvo varios años con la actriz Beverly D'Angelo, con quien tuvo en 2001 a sus gemelos Anton James y Olivia Rose.

Ahora que se ha confirmado la nueva paternidad de Al Pacino, se sabe que el nuevo bebé llegaría a la familia en menos de un mes, como ha revelado su representante,y el actor de 'El Padrino' está muy entusiasmado con su llegada. Pacino ha presumido en numerosas ocasiones de mantener una relación muy estrecha con todos sus hijos y ha asegurado que le encanta formar parte de sus vidas y que puedan disfrutar de lo que él no tuvo:

"Tener hijos me ha ayudado mucho. Sabía conscientemente que no quería ser como mi padre. Quería estar ahí. Tengo tres hijos. Soy responsable de ellos. Formo parte de su vida", aseguraba a The New Yorker hace unos años.

También apuntaba que se sentía muy frustrado ya que su trabajo no le permite poder disfrutar de ellos todo lo que le gustaría:

"Esto es molesto para mí y para ellos. Pero forma parte del trato", reconocía.

Al Pacino se une así a los veteranos actores de Hollywood que han anunciado ser padres en una edad tan avanzada, como Richard Gere o Robert De Niro, que hace pocas semanas hizo oficial que había sido padre por séptima vez a los 79 años.