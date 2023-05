Robert De Niro presenta a su hija recién nacida, Gia Virginia Chen-De Niro, tras ser padre a los 79 años

Robert De Niro, uno de los actores más importantes de Hollywood con apariciones en películas como: 'Taxi Diver', 'El padrino' y 'El irlandés', se encuentra a las puertas del estreno de su nuevo proyecto 'About my Father' ('Todo sobre mi padre'), una comedia que trata sobre el pudor que sienten los hijos ante los comportamientos de sus padres. Sin embargo, su trabajo como protagonista no ha sido el desencadenante de su vuelta al ojo mediático, ya que durante la promoción de su nueva película ha anunciado queha vuelto a ser padre y, ahora, ha revelado detalles sobre su nueva hija.

Así, De Niro, a las puertas de cumplir 80 años, ha dado a conocer a su hija y ha compartido el nombre que le han puesto, Gia Virginia Chen-De Niro. La niña nace del fruto de su relación con su actual pareja Tiffany Chen de 45 años. Poco se sabía sobre este amor ya que han mantenido su relación en privado desde que se conocieron durante el rodaje de la película de 'El becario' en la que ella era su instructora de artes marciales.

Gayle King, presentadora de 'BBC Mornings', ha confirmado que Robert de Niro y Tiffany Chen dieron a luz a la niña el 6 de abril y pesó 3 kilos 700 gramos. La presentadora asegura que la pareja "esta en la luna" con la llegada de esta niña. Declaraba en el programa matinal que fue "unembarazo buscado por ambos" y "vino al mundo con amor" por lo que ambos están muy emocionados con su nacimiento. Además el protagonista de 'Taxi Driver' compartió con King una fotografía de la niña que puedes ver abajo.

Robert De Niro tiene un recorrido sentimental largo, y presume de familia numerosa con 7 hijos en total. De su primer matrimonio con Diahnne Abbott nació su primer hijo biológico Raphael, de 46 años, pero adoptó a la hija mayor de su esposa que había tenido de una relación anterior, Drena de 51. Después tuvo con su pareja Toukie Smith a los gemelos Julian y Aaron de 27, que nacieron por gestación subrogada. Mientras que de su tercer matrimonio llegaron al mundo Elliot de 25 y Ellen Grace de 11, a los que ahora se suma la recién nacida Gia Virginia.