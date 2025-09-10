Nueva acusación a Justin Baldoni por acoso, la supuesta víctima podría testificar en el juicio contra Blake Lively

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively continúa intensificándose con nuevas acusaciones que complican aún más el caso, cuyo juicio está previsto para marzo de 2026.

A la demanda inicial de Lively por acoso sexual y crear un mal ambiente en el set de It Ends with Us, se había sumado la actriz Isabela Ferrer (actriz del personaje de Blake en la película de joven), quien presentó otra reclamación por acoso que Baldoni negó rotundamente.

Ahora, el caso ha dado un nuevo giro tras conocerse que una persona ajena a la producción de la película ha acusado al actor y director de acoso verbal, ampliando el número de las denuncias en su contra.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Sony Pictures

Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Daily Mail, una persona no identificada afirma haber vivido "interacciones negativas repetidas con el Sr. Baldoni y sus asociados, incluyendo abuso verbal por parte del Sr. Baldoni".

Aunque la declaración no se refiere a It Ends with Us, el anónimo ha afirmado que anteriormente colaboraron con Baldoni en un proyecto diferente relacionado con su empresa, Wayfarer Studios.

Este testimonio asegura que a Baldoni "no se le permitió estar en el set durante la mayoría de la producción como resultado de esas experiencias" y, además, solicitó que Baldoni "no participara en los asuntos de marketing o relaciones públicas" del trabajo en cuestión.

Justin Baldoni en It Ends With Us | Cordon Press

Además, otra fuente ha informado a TMZ que es probable que esta persona "testifique contra Justin en el juicio de Lively".

Las nuevas acusaciones surgen después de que Lively solicitase el dinero por honorarios de abogados, daños triples y daños punitivos contra la empresa de Baldoni y sus ejecutivos.