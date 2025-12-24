La imagen de Chris Hemsworth herido y sangrando durante sus vacaciones de Navidad junto a Elsa Pataky y su familia

Chris Hemsworth y su familia están disfrutando de una escapada por Navidad en las islas Fiji. Como es habitual, ya lo pasen en la Australia natal del actor de Marvel o, ahora en Fiji, la familia Hemsworth suelen pasar estas fiestas en bañador, ya que allí en verano.

Así, Chris ha subido una galería de fotos donde podemos ver a toda la familia feliz disfrutando de la isla.

De esta forma, aparece Chris junto a sus hermanos y sus hijos haciendo surf. Vemos a su hija India Rose surcando enormes olas o a Chris demostrando que es todo un surfero.

Pero en medio de esta aventura acuática Chris ha sufrido un percance y en una de las imágenes podemos verlo en el barco en el que se trasladaban con la pierna sangrando tras haberse hecho una herida.

Chris Hemsworth herido en una pierna durante sus vacaciones de Navidad | Instagram Chris Hemsworth

Aunque, el actor saca siempre su lado más positivo y optimista y parece como si no le pasara nada.

También ha compartido fotos con Elsa Pataky con gorros de Papá Noel o unas espectaculares imágenes para el recuerdo con toda la familia en la playa frente a la puesta de sol.