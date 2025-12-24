Tras su muerte, una mujer cuenta que el actor James Ransone la salvó de ser violada: "Estoy muy agradecida"

El actor de The Wire o de It: capítulo dos James Ransone se suicidaba el pasado 19 de diciembre. Una tragedia que ha dejado desalada a su familia.

Tras su muerte su mujer ha escrito una carta donde habla a James y reflexiona después de lo sucedido.

Además, una mujer anónima ha querido compartir a través de Instagram su historia después de saber que Ransone había muerte revelando que el intérprete le salvó la vida:

"Ayer me enteré de la muerte de @jamesransone. Normalmente soy reservada, pero quiero decir públicamente que estoy muy agradecida de que este hombre haya existido y no sé si mi vida habría sido la misma si no hubiera sido por él.

Advertencia: violencia y agresión sexual

Éramos vecinos en Chinatown. Círculos sociales amistosos y coincidentes. Me atacaron en la puerta de nuestro edificio. Grité pidiendo ayuda. Nadie vino. Mi atacante me rodeó el cuello con las manos para que dejara de hacer ruido. No podía respirar. Recuerdo la certeza de que iba a morir o a ser violada mientras me asfixiaban hasta quedar inconsciente.

PJ escuchó mis gritos y corrió a ayudar. Llegó corriendo sin camisa, con un bate o una pipa en la mano; no estoy seguro de cuál, porque nunca lo vi en acción. Asustó a mi atacante, quien huyó. PJ lo persiguió hasta el edificio al que huyó. Gracias a la persecución, la policía pudo identificarlo como un agresor sexual reincidente.

PJ me salvó. No sé si habría tenido la misma vida si él no hubiera llegado esa noche. Incluso de adulta, no sé cómo habría lidiado con el peso de lo que podría haber pasado ni cuánto tiempo me llevaría sanar; ya era emocionalmente frágil.

Lo que me resulta especialmente difícil con la muerte de PJ es que él vivió con ese tipo de violencia. Lo que yo no sufrí, él lo soportó de otra forma, a una edad en la que no hay defensa emocional y el yo aún se está formando. Tengo la sensación de que la vida de PJ estuvo marcada por lo que le ocurrió entonces. Este mundo rara vez es amable con las personas heridas, vulnerables y que se portan mal.

A lo largo de los años, he pensado en PJ de vez en cuando. Quería acercarme a él para decirle lo agradecida que estaba de que corriera hacia mis gritos. No lo hice. Lo lamento.

Se ha creado un gofundme para sus hijos: https://www.gofundme.com/f/supporting-jamie-jack-and-violet-after-loss".