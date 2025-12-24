Emma Heming habla del "dolor" por la Navidad y cómo ha cambiado tras la demencia de Bruce Willis: "Habrá lágrimas y alegría"

La llegada de la Navidad se vive de una manera diferente en cada hogar, y en la familia Willis, este año, las celebraciones también tienen un matiz distinto, y no solo porque Bruce Willis ya no viva en la casa familiar.

Emma Heming, esposa del actor, se está encargando de los preparativos en su casa y ha compartido parte de su experiencia en su blog con una publicación que ha titulado como "Las vacaciones se ven diferentes ahora".

En el texto, Heming ha reflejado cómo la enfermedad de su marido, que lucha contra la demencia, ha cambiado la dinámica familiar: "Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar enredados en una red de dolor", escribió. "Lo sé porque lo estoy viviendo".

"He aprendido que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian", contaba.

"Le encantaba esta época del año", decía sobre Bruce. "La energía, el tiempo en familia, las tradiciones... Era el que hacía tortitas, el que salía a la nieve con las niñas, la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día".

"La demencia no borra esos recuerdos", añadía la actriz. "Pero sí crea un espacio entre el ayer y el hoy. Y ese espacio puede doler".

"Me encuentro, sin malicia alguna, maldiciendo el nombre de Bruce mientras lucho con las luces navideñas o asumo tareas que antes eran suyas", reconocía Heming. "No porque esté enfadada con él, nunca eso, sino porque extraño cómo una vez lideró la carga navideña".

"Sí, me enseñó bien, pero aún así me siento molesta porque esto es un recordatorio más de cómo han cambiado las cosas", se sinceraba Emma.

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Instagram @emmahemingwillis

Para concluir, la actriz escribía: "Estas fiestas, nuestra familia seguirá abriendo regalos y desayunando juntos. Pero en lugar de que Bruce prepare nuestros panqueques favoritos, lo haré yo".

"Pondremos una película navideña. Habrá risas y abrazos y casi seguro que habrá lágrimas porque podremos llorar y dejar espacio para la alegría. La alegría no anula la tristeza. La tristeza no anula la alegría. Coexisten", terminaba.