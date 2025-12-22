Primer tráiler de La Odisea de Christopher Nolan con un imponente Matt Damon como protagonista

La Odisea es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de los últimos años con Christopher Nolan como director y Matt Damon como el gran protagonista.

Ahora, se ha estrenado el primer tráiler de la película con el que nos podemos hacer una idea de cómo será la adaptación de la obra clásica de Homero.

Sinopsis: La Odisea sigue al legendario Odiseo, rey de Ítaca, en su larga y peligrosa travesía de regreso a casa tras la guerra de Troya. A lo largo de su periplo de una década, deberá enfrentarse a criaturas míticas, dioses y fuerzas de la naturaleza mientras lucha por reencontrarse con su esposa Penélope y recuperar su reino. La historia está basada en la épica griega de Homero y explora temas de valentía, astucia, lealtad y destino.

Más allá de Matt Damon el reparto de la cinta es de lujo con: Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron.

La Odisea se estrena, exclusivamente en cines, el 17 de julio de 2026.