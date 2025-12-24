Taylor Momsen vuelve a ponerse el vestido real de su personaje en El Grinch 25 años después: "Todavía me queda bien"

Taylor Momsen protagonizó en el año 2000, cuando era una niña, la película navideña El Grinch junto a Jim Carrey. Casualmente hace solo unas semanas ambos actores volvían a encontrarse tras 25 años de la cinta.

Ahora, Taylor ha vuelto a ponerse el mismo vestido que lleva su personaje, Cindy Lou Who, en la cinta para una sesión de fotos navideña.

La misma Monsen ha compartido el vídeo donde vemos cómo una asistente de vestuario la ayuda para meterse en el vestido. Aunque ha hecho algunos arreglos para poder lucirlo bien, como llevarlo en modo palabra de honor.

"Sí… ese es mi verdadero vestido de Cindy de la película Grinch 25 años después… todavía me queda bien (más o menos) ¡Qué fiestas tan surrealistas!", escribía la actriz de Gossip Girl.

Y es que, además, Taylor Monsen ha lanzado una nueva versión de la canción que canta Cindy en El Grinch, Where Are You Christmas? junto a su banda, The Pretty Reckless.

Sin duda, un regalo de Navidad entrañable para todos los fans de El Grinch.