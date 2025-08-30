Las duras criticas de Megyn Kelly a Blake Lively en medio de su juicio contra Justin Baldoni: "Una matona triste y patética"

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue acumulando polémicas y personalidades implicadas. Una de las más críticas con la actriz está siendo la expresentadora de Fox News, Megyn Kelly, que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de expresar lo que opina sobre ella.

Tras acusarla de aprovecharse del movimiento feminista Me Too en su litigio contra Baldoni, ahora ha vuelto a criticarla después de que supuestamente Lively la haya citado en su juicio. Una información que han desmentido los abogados de la intérprete a medios como Deadline.

"De hecho, intentó obtener la información confidencial y patentada que mi equipo y yo usábamos para todas las historias sobre ella", ha afirmado Kelly en su podcast, refiriéndose a Lively como "una persona terrible". "Blake Lively no podía comprender que yo mismo hubiera desarrollado una auténtica repulsión hacia ella".

"Así de narcisista es esta mujer. Cree que necesitaba que el equipo de Baldoni me pagara para decir cosas negativas sobre ella. Noticia de última hora, Blake: Llegué a esas conclusiones de forma totalmente natural. Fuiste tú quien me hizo insoportable. Ningún hombre tuvo nada que ver", ha señalado.

Blake Lively y Justin Baldoni | Efe

La periodista se ha desahogado y ha lanzado una serie de insultos muy duros, calificándola de "una matona triste, patética, sin talento y narcisista".

"Esta es otra esnob de Hollywood, malvada, elitista y pretenciosa que se cree intocable", ha dicho según ha recogido Deadline.