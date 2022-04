La mujer de Hugh Jackman reacciona a los que aseguran que el actor es gay

Los rumores que circulan por Internet son caprichosos y, entre ellos, hay uno que lleva años recorriendo Hollywood sobre Hugh Jackman. Al parecer, afirman que el actor de 'Logan' sería homosexual y llevaría años fingiendo su sexualidad, ya que está casado con Deborra-Lee Furness.

Pero para los que crean estas habladurías, su esposa ha vuelto a desmentir rotundamente unos rumores que considera "aburridos".

La cineasta australiana lo ha hecho en el podcast Not an Overnight Success y, aunque ha bromeado sobre el asunto, ha querido zanjar estas "extrañas" suposiciones: "Si fuera gay, ¡podría ser gay!".

"No necesitaría esconderse en el armario y estaría saliendo con Brad Pitt o con quien fuera", ha asegurado la también actriz. "No es que Brad sea gay, pero ya sabéis a qué me refiero", ha comentado sobre que si a Hugh le gustaran los hombres, atraería a los más atractivos.

"Es una tontería... y la gente sigue con estas tonterías. ¡Es aburrido!", exclamó Furness, cansada de estos rumores. De hecho, es una cuestión a la que se ha referido en más ocasiones en el pasado, como puedes comprobar en el vídeo de arriba.

"Lleva siendo gay muchos años. Yo también era gay", dijo entre risas en 2020. "Simplemente no está bien. Es como si alguien dijera que Elton John es hetero. Estoy segura de que se enfadaría", comparó.

Incluso, el propio Hugh se refirió en el pasado a su presunta homosexualidad, mostrándose descontento por su mujer: "Para mí no es una de las cosas más interesantes sobre una persona".

Por su parte, la estrella de 53 años está actualmente concentrado en Broadway, demostrando sus grandes dotes para el canto que siempre ha atesorado. Pero tuvo tiempo de celebrar le 26 aniversario de matrimonio con Deborra-Lee Furness a comienzos de este mes.

"¡Cada día está lleno de muchas risas, alegrías y backgammon! Deb, iluminas mi vida. ¡Te amo con todo mi corazón!", escribió el actor sobre su mujer a la que conoció en un programa de la televisión australiana en 1995. La pareja, una de las más sólidas de la industria cinematográfica, tiene dos hijos adoptivos.

