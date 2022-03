Hugh Jackman fue abandonado por su madre a los 8 años y cuenta qué relación tienen ahora

La infancia fue una etapa difícil para Hugh Jackman. Cuando tenía 8 años, sufrió el abandono de su madre. Pero años después, siendo un actor de renombre, su madre contactó con su familia y él la perdonó.

Ahora, madre e hijo disfrutan juntos del tiempo perdido con varias actividades, entre la que destaca la cocina. Y es que, hace años, Grace McNeil le regaló un libro con las recetas favoritas del actor.

"Hace varios años, mi madre me hizo un regalo especial... Un libro escrito a mano con mis recetas favoritas. Muchas de las recetas se transmiten de generación en generación. Estas últimas semanas he pasado mucho tiempo tratando de recrear algunas de ellas. Son bastante buenas (lo digo yo mismo), pero ¡nunca tan buenas como las hace mi madre!", publicó en 2020.

Así, el pasado miércoles se puso manos a la obra con un menú de este recetario, compuesto por garbanzos, huevos, cilantro, perejil, cebolletas, ralladura de limón, chile rojo o pan rallado. El plato que preparó fue una hamburguesa de garbanzos. El actor mostró en las historias de Instagram todo el proceso para los más aventurados: "¡Gracias mama!".

Esta no es la primera vez que han demostrado sus dotes culinarias. La estrella australiana ha compartido a lo largo de los años platos de su madre, como pasteles de carne, risottos o flanes.

El motivo por el que la madre de Hugh Jackman abandonó a su familia

El protagonista de 'El gran Showman' contó a Australian Women's Weekly en 2012 que su madre les abandonó a su familia y él cuando siendo un niño. Grace McNeil dejó atrás a cinco hijos y a su marido, Christopher Jackman, en Sidney para volver cuando el intérprete ya era un actor consolidado

"En ese momento, fue difícil. Una de las principales cosas que recuerdo es esa sensación horrible de que la gente hablara de ti y te mirara porque era raro que la madre se fuera", explicó. "Durante muchos años, pensé que no iba a ser para siempre, así que me aferré a eso. Hasta los 12 o 13 años pensé que mi madre y mi padre volverían a estar juntos. Finalmente, acabé por darme cuenta de que no iba a suceder y fue, quizás, mi momento más difícil, para ser honesto".

El actor de 53 años comprendió con el tiempo que su madre también tuvo una vida complicada, pues sufrió depresión posparto después de que él naciera. Además, se encontraba fuera de su país de origen, Reino Unido, tras emigrar a Australia.

"No contaba con una red de apoyo", dijo Jackman. "Más el hecho de que mi padre estaba en el trabajo todo el día, y te das cuenta de que como padres cometemos errores", justificó.

Seguro que te interesa:

Una anécdota sorprendente: Russell Crowe fue clave para que Hugh Jackman consiguiera el papel de Lobezno