El mundo del cine quedó en shock cuando la familia de Bruce Willis anunció que el actor sufre afasia. Esta enfermedad, que afecta a la capacidad y comprensión del lenguaje, provocó que la estrella de Hollywood tuviera que retirarse de la interpretación.

"Este es un momento muy complicado para nuestra familia y apreciamos mucho vuestro continuo apoyo, amor y compasión. Estamos lidiando con esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos compartirlo con sus fans porque sabemos cuánto significa para vosotros, al igual que vosotros para él", escribieron en una carta conjunta las mujeres que componen la vida del intérprete: sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, su exmujer Demi Moore y su esposa Emma Heming.

Este trastorno cognitivo hace que el paciente que lo sufre necesite cuidados, los cuales han recaído, en parte, en Emma durante estos primeros meses.

La modelo ha confesado a The Bump cómo le ha afectado a su salud poner por delante las necesidades de su familia antes que la suya propia, aunque ha asegurado que eso "no la convierte en una heroína": "Ha afectado a mi salud mental y general, lo cual no ayuda a nadie".

"Alguien me dijo hace poco que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas descuidándote a ti mismo", recordó Heming, pues las circunstancias en su hogar han dado un giro radical.

Aunque puede contar con el apoyo de sus hijas, Mabel y Evelyn, quienes "traen mucho amor, risas y vida a nuestro hogar": "Para nosotros, como familia, siempre se ha tratado de crear recuerdos". Del mismo modo, ha revelado lo que hace para "desconectarse" después de cuidar a su familia: "Hacer ejercicio".

Asimismo, Emma tiene la ayuda de la ex del actor, Demi Moore, así como de sus hijas, Rumer, Scout y Tallulah, las cuales han demostrado estar unidas en esta causa y cuidar de Bruce Willis.

Bruce Willis junto a su mujer y sus hijas | Getty Images

Bruce Willis necesitó ayuda en sus últimas películas

La estrella de 67 años habría estado conviviendo con esta enfermedad desde hace varios años, según indicaron fuentes cercanas, por lo que necesitó ayuda en sus películas.

"Llegó al punto en el que, en sus últimas películas, le colocaron un auricular y alguien tenía que leerle sus frases porque no podía recordarlas", explicaron.

Sin embargo, a los fans les queda todavía un puñado de proyectos que filmó el intérprete antes de retirarse.

