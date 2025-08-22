El bloqueo de Tom Hiddleston cuando le preguntan por su ex, Taylor Swift: Así ha sido el incómodo momento

Tom Hiddleston y Taylor Swift mantuvieron una breve, pero intensa, relación en 2016. Aunque su noviazgo duró apenas unos meses, su romance se convirtió en objeto de especulación constante y, tras la ruptura, ambos fueron discretos respecto a su noviazgo.

A día de hoy, los fans de Swift, cuyo repertorio es el reflejo de su vida personal y romántica, creen fielmente que el intérprete es el protagonista de uno de los temas de la cantante: Getaway Car.

Casi una década después de su ruptura, en una entrevista, el locutor del programa Heart Radio ha mencionado por accidente a Taylor, mientras Hiddleston hablaba sobre su afición a leer blogs de deportes.

"Sobre todo si es fútbol o si ha habido un campeonato de tenis que me haya perdido. Hay muchos periodistas deportivos que escriben muy bien sobre deporte, y me encanta leer lo que escriben", contaba el actor.

En ese momento, el locutor decía, sin darse cuenta de que estaba a punto de crear una situación incómoda: "Acabamos de descubrir que Taylor Swift es una gran fanática de un blog de recetas de pan de masa madre. Es muy, muy específico, pero entiendo por qué te puede gustar". Inmediatamente, Hiddleston frunció el ceño y permaneció tenso durante unos segundos.

La actriz Karen Gillan, compañera en The Life of Chuck, intervenía con humor para aliviar la tensión: "Parece un guiño a algo... Creo que podría tener algo que ver con la Super Bowl.", haciendo referencia a la posible intervención de la cantante en el evento y a las contínuas referencias que esconde Swift en sus letras.

A lo que Hiddleston respondió con una sonrisa irónica: "Tienes un profundo conocimiento de la NFL".

Aunque Tom Hiddleston haya pasado página, basta con una simple mención para que el fantasma de su romance con Taylor Swift vuelva a aparecer e, incluso, llegue a incomodarlo.