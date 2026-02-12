La familia Benetón +2 de Atresmedia Cine clausurará el 29 Festival de Málaga

La familia Benetón +2, la secuela de la exitosa comedia familiar de Atresmedia Cine dirigida por Joaquín Mazón, participará en la Sección Oficial Fuera de Concurso del Festival de Málaga como película de clausura, antes de que llegue a los cines de toda España el próximo 17 de abril.

La película, con argumento de Curro Velázquez y guion de Curro Velázquez y Benjamín Herranz, está protagonizada una vez más por Leo Harlem y El Langui junto a los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene. Además, en esta nueva entrega repiten Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón y cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

La familia Benetón +2 | Atresmedia Cine

El rodaje de La familia Benetón +2 se llevó a cabo en diversas localizaciones de Madrid y Canarias.

En palabras de su director Joaquín Mazón: "Hacer una segunda parte de una película que fue un éxito es un reto importante, pero nos hemos propuesto hacer honor a su título y La familia Benetón +2 va a ser el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva. Nos espera una película que superará la expectativa, ya de por sí alta".

La familia Benetón +2 es una producción de Atresmedia Cine, Familia Benetón 2 AIE, Bowfinger International Pictures, Esto También Pasará y Glow en coproducción con SDB Films con la participación de Atresmedia, Netflix, Mogambo y Crea SGR, en asociación con Film Factory y con el apoyo del ICAA. Llegará a los cines de la mano de Beta Fiction Spain.

La familia Benetón +2 | Marina Caputo

Sinopsis

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Las películas de Atresmedia Cine en el 29 Festival de Málaga

Además de La familia Benetón +2, Atresmedia Cine acudirá a la 29ª edición del Festival de Málaga con otros tres títulos, que formarán parte de la Sección Oficial (Fuera de Concurso): Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Todos los colores de Beatriz de Silva y Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría. Atresmedia, patrocinador oficial del Festival de Málaga, también estrenará en el festival tres de sus producciones más esperadas: la segunda temporada de Entre Tierras, La Nena y el documental Sidosa, protagonizado por Jordi Évole y Eduardo Casanova.

El Langui y Leo Harlem en La familia Benetón + 2 | Atresmedia Cine - Marina Caputo

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.