James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel como Dawson Leery en Dawson Crece, ha fallecido recientemente a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal. A pesar de haber sido diagnosticado en agosto de 2023, el actor continuó trabajando hasta prácticamente el final, con apariciones recientes en proyectos como Overcompensating para Prime Video. Su muerte ha dejado a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos enfrentándose a un escenario personal y económico muy complejo.

Tras el fallecimiento del actor, amigos cercanos de la familia han puesto en marcha una campaña en GoFundMe para ayudarles a afrontar los gastos más inmediatos. Kimberly ha compartido el enlace en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento: "Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en estos momentos. Con gratitud y con el corazón roto".

Kimberly Van Der Beek vía Instagram | Kimberly Van Der Beek Instagram

En la descripción de la recaudación se explica la situación financiera en la que se encuentra la familia: "Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales sino también una tensión financiera significativa mientras hacían todo lo posible para apoyar a James y brindarle atención". El texto añade: "Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costes de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos".

La página de recaudación también subraya el esfuerzo de la familia por mantener cierta estabilidad: "Están trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil". Además, se hace un llamamiento directo a la solidaridad: "El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les queda por delante".

La iniciativa concluye explicando el destino de las donaciones: "Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar la cantidad, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos".

Por ahora, la campaña continúa activa y recibiendo donaciones, mientras el entorno del actor trata de garantizar que su familia pueda afrontar el futuro con un mínimo de estabilidad tras una pérdida que ha conmocionado tanto a Hollywood como a los seguidores de Dawson Crece.