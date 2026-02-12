Cumbres borrascosas es una de las obras más versionadas de la literatura inglesa en cine y televisión desde mediados del siglo XX. La nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell, con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, se incorpora a una filmografía extensa que demuestra hasta qué punto la historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff ha fascinado a distintas generaciones de cineastas, cada una con su propio enfoque estético y narrativo. Repasamos las principales adaptaciones que han marcado el recorrido audiovisual de la novela.

Cumbres borrascosas (1939), de William Wyler

Cumbres borrascosas (1939), de William Wyler | United Artists

La primera gran adaptación cinematográfica llegó en plena edad de oro de Hollywood. Dirigida por William Wyler y protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon, esta versión se convirtió en un clásico inmediato y en la imagen "canónica" de la historia para el gran público durante décadas. Su éxito consolidó a Heathcliff y Catherine como arquetipos del romanticismo trágico en el cine.

Abismos de pasión (1954), de Luis Buñuel

Abismos de pasión (1954), de Luis Buñuel | Producciones Tepeyac

Luis Buñuel trasladó la historia a México con Abismos de pasión, una adaptación libre ambientada en el campo mexicano. Aunque no conserva los nombres originales de los personajes, es una de las reinterpretaciones más singulares de la novela, demostrando la capacidad del relato de Brontë para funcionar en contextos culturales muy distintos al británico.

Cumbres borrascosas (1970), de Robert Fuest

Cumbres borrascosas (1970), de Robert Fuest | Anglo-Amalgamated Film Distributors

Esta versión británica, protagonizada por Timothy Dalton y Anna Calder-Marshall, recuperó el interés por adaptar la novela en clave más moderna para su época. Fue una de las primeras en intentar alejarse del tono clásico hollywoodiense, apostando por una puesta en escena más naturalista y acorde al cine británico de los años 70.

Cumbres borrascosas (1992), de Peter Kosminsky

Cumbres borrascosas (1992), de Peter Kosminsky | Paramount Pictures

Protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche, es una de las adaptaciones más conocidas de finales del siglo XX. La película buscó actualizar la historia para un público contemporáneo, con un enfoque más crudo en las pasiones y conflictos entre los personajes. Fue una de las versiones más difundidas en televisión y en el mercado doméstico durante los años 90.

Miniseries y adaptaciones televisivas (BBC y otras cadenas)

Cumbres borrascosas (BBC – 2009) | BBC

La BBC ha adaptado Cumbres borrascosas en varias ocasiones en formato de miniserie, con mención especial a las de 1967, 1978 y 2009. Estas versiones televisivas han permitido desarrollar con mayor amplitud la historia, al contar con más tiempo para explorar a los personajes secundarios y las dos generaciones que atraviesan la novela. Otras cadenas internacionales también han producido versiones propias, confirmando el atractivo duradero del relato para la pequeña pantalla.

Con la llegada de la nueva versión dirigida por Emerald Fennell, Cumbres borrascosas suma un nuevo capítulo a su ya extensa vida en el cine y la televisión, confirmando que la historia imaginada por Emily Brontë sigue encontrando nuevas formas de regresar a la pantalla generación tras generación.