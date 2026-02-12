Jayne Trcka fue una figura singular dentro del Hollywood de finales de los 90 y principios de los 2000, combinando su carrera como fisicoculturista profesional con papeles secundarios en cine y televisión que la convirtieron en un rostro reconocible para el público de las comedias y parodias de la época.

El cuerpo de Trcka fue hallado con "varios traumatismos en el cuerpo", tras varios intentos fallidos de un amigo por contactar con ella. Al acudir a su vivienda para comprobar si se encontraba bien, la encontró inconsciente en la cocina, momento en el que se avisó a los servicios de emergencia, que solo pudieron certificar su muerte.

Jayne Trcka en Scary Movie con Anna Faris | Europa Press

Dos meses después de que fuera encontrada sin vida en su domicilio de San Diego, el forense del condado ha confirmado que la actriz murió por complicaciones cardíacas y circulatorias. Según el informe oficial, la causa inmediata fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, agravada por una fractura de fémur izquierdo. El documento añade que el consumo crónico de alcohol fue un factor que contribuyó al fallecimiento, que fue considerado accidental.

La confirmación de la causa de su fallecimiento pone fin a semanas de incertidumbre en torno a la muerte de una actriz que dejó una huella peculiar en el cine de comedia de principios de los 2000.