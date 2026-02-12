James Van Der Beek fue una de las caras más reconocibles de la televisión juvenil de finales de los 90 gracias a su papel como Dawson Leery, y a lo largo de los años mantuvo un fuerte vínculo con muchos de sus compañeros de reparto y figuras del medio. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las muestras de cariño no tardaron en inundar las redes sociales, con mensajes que destacan tanto su legado artístico como su calidad humana.

La familia del actor ha confirmado su fallecimiento en un comunicado en Instagram: "Falleció pacíficamente el 11 de febrero. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Sarah Michelle Gellar ha expresado su dolor con un mensaje dirigido a la familia del actor: "Estoy muy triste por su hermosa familia. Si bien el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo. Al diablo con el cáncer".

Alfonso Ribeiro, que coincidió con él en Bailando con las estrellas, ha reconocido uno de sus últimos momentos juntos: "Estoy destrozado. Estoy tan feliz de tenerlo en mi vida. Qué suerte haber estado ahí para despedirme".

Krysten Ritter, que trabajó con él en Apartamento 23, ha escrito en historias de Instagram: "Hoy tengo una noticia muy dura. Te quiero muchísimo, James, y al falso James".

Krysten Ritter y James Van Der Beek | Instagram Krysten Ritter

Mary-Margaret Humes, que interpretó a su madre en Dawson Crece, le ha dedicado unas emotivas palabras: "Rara vez me quedo sin palabras… hoy sería la excepción. James, mi valiente guerrero, luchaste una dura batalla contra todo pronóstico con una fuerza y dignidad serenas. Nuestras últimas conversaciones permanecerán para siempre en mi corazón".

Busy Philipps también se ha despedido con un mensaje cargado de emoción: "Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros… pero estoy profundamente destrozada por su increíble esposa, Kimberly, y sus seis mágicos hijos. James Van Der Beek era único y lo extrañaremos por siempre".

Otras figuras del mundo del cine y la televisión se han sumado al homenaje, como Lin-Manuel Miranda: "Todo mi corazón está con la familia Van Der Beek hoy"; Jennifer Garner: "Qué pérdida tan desgarradora. Te mando mucho cariño, Kimberly, y a tus hijos"; y Ashton Kutcher: "Tuve la suerte de conocer y crecer con este chico. Descanse en paz".

La huella de James Van Der Beek trasciende su trabajo en pantalla: compañeros, amigos y fans coinciden en recordarlo como alguien cercano, generoso y profundamente querido, cuyo legado personal sigue tan vivo como sus personajes.