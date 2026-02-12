Justin Baldoni y Blake Livelyhan coincidido en medio de su polémica tras demandar la actriz a su compañero y directos de It Ends With Us por acoso sexual y represalias.

Ambos han acudido al Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan en Manhattan donde tenían una comparecencia en la que se intentaba llegar a un acuerdo antes de llegar a juicio, que tiene previsto su inicio el 18 de mayo.

Aunque, finalmente parece que no llegaron a dicho acuerdo, según reveló el abogado de Justin Baldoni a la salida de los juzgados. Así, Bryan Freedman calificó de "infructuosos" los esfuerzos por llegar a una conciliación, aunque señaló que "siempre existe la posibilidad" de llegar a un acuerdo pero que "no sabía si lo haremos".

Además, el medio Daily Mail ha comentado que Blake Lively abandonó abruptamente la corte después de 6 horas mientras que Justin Baldoni salió sonriente y con una actitud relajada.

Otro detalle que ha llamado la atención es que ambos han escogido unos looks similares sobre todo en la gama cromática, por lo que parecía como si se hubieran puesto hasta de acuerdo.