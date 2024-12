Melissa Barrera habla de su "año más oscuro" tras su despido de Scream: "Sentí que mi vida había terminado"

La saga de Scream volvió por todo lo alto en 2022 con su quinta entrega protagonizada por Melissa Barrera y Jenna Ortega. La película tuvo una gran acogida por los fans y un año después el tándem de actrices repitió en la sexta cinta.

Sin embargo, todo se torció cuando la productora despidió a Barrera tras unos comentarios a favor de Palestina en el conflicto que mantiene con Israel.

Una polémica, injusta para muchos, a la que se unieron las marchas de la actriz de Miércoles y la del propio director de Scream VII.

Melissa Barrera y Jenna Ortega en Scream VI | Cordon Press

Un año después de este revuelo, Melissa Barrera ha declarado el infierno por el que pasó y cómo afectó de manera negativa esta decisión en su carrera.

En una entrevista con el periódico The Independent, la actriz de 34 años, ha calificado a este periodo como "el año más oscuro y difícil de mi vida y tuve que reevaluar todo".

"Hubo momentos en los que sentí que mi vida había terminado", añadió, admitiendo que dejó de recibir ofertas de trabajo después de su despido.

"Estuve tranquila durante unos 10 meses. Seguía recibiendo ofertas para cosas pequeñas aquí y allá, no voy a mentir y decir que no había nada, pero el mensaje era algo así como: 'Oh, probablemente no tenga trabajo, dirá que sí a cualquier cosa'", recordó Barrera.

Melissa Barrera | Getty

En esa misma entrevista, la intérprete explicó que su mayor defecto era lo dura que se muestra en el exterior: "Nunca se sabe cuando estoy en pánico... ¿Soy una sociópata? Porque debería estar muriéndome ahora mismo. Especialmente después de este último año, ¿cómo estoy viva?".

No obstante, en este 2024 ha estrenado cintas como Your Monster, Abigail y aún tiene pendiente el de The Collaboration.