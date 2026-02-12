Timothée Chalamet, está de moda; más todavía después del reciente estreno de su última película: Marty Supreme. Sin embargo, lejos de la cinta de Josh Safdie, Chalamet vuelve a estar en el centro de una anécdota inesperada sobre su paso por Interstellar, después de que Christopher Nolan confesara que el actor decidió no seguir sus indicaciones en una de las escenas más emotivas de la película.

El actor ha participado recientemente en un pase especial de Interstellar en formato IMAX 70 mm en Los Ángeles junto a Christopher Nolan, en un evento organizado por la American Cinematheque. El encuentro ha servido para repasar el impacto que ha tenido la película más de una década después de su estreno y para que el director compartiera algunos recuerdos del rodaje que no habían trascendido hasta ahora.

Durante la charla previa a la proyección, Nolan ha recordado un momento concreto del rodaje en el que el joven actor decidió seguir su propio instinto interpretativo en lugar de ceñirse a las indicaciones del director: "Cuando grababas los mensajes desde casa, había algo en particular que te hacía adoptar un tono oscuro. Me parecía demasiado. No me gustaba mucho. Te lo conté y tú hiciste lo que te dio la gana y seguiste adelante".

Lejos de plantearlo como un conflicto, Nolan explica que aceptó la decisión del actor porque percibía que había una convicción real detrás de su propuesta: "Pensé: 'Él sabe lo que quiere hacer y tiene una idea'. No se trataba de ser terco. Habías planeado lo que querías hacer y no querías abandonarlo por un capricho casual mío. Querías probarlo y desafiarlo, a ver si seguía volviendo, lo cual no hice. Encontraré la lógica en la sala de edición".

Timothée Chalamet en Interstellar | Warner Bros.

El propio Chalamet ha aprovechado el encuentro para reiterar lo importante que fue Interstellar en su carrera, a pesar de que su papel acabó siendo más reducido de lo que esperaba: "Esta película me llegó en un momento de mi vida en el que aún no estaba decidido. Y sigue siendo mi proyecto favorito. Es la película que más he visto de todas las películas jamás realizadas en la historia de la humanidad".

Nolan, por su parte, también ha reflexionado sobre la recepción inicial de la película, que fue más tibia que la de otros títulos suyos: "La película tuvo una recepción un poco ambigua. Algunas respuestas fueron algo desdeñosas, tanto por parte de la crítica como del público". Con el paso del tiempo, sin embargo, el director considera que Interstellar ha encontrado su lugar: "En los últimos años, la gente me habla más de Interstellar que de El caballero oscuro. Es increíblemente gratificante ver cómo la película ha crecido".

Más de una década después de su estreno, la cinta se ha consolidado como una de las obras más queridas del cineasta, y la anécdota con Chalamet deja una pequeña muestra de cómo incluso en grandes producciones de Hollywood hay espacio para que los actores jóvenes se salgan del guion… y salgan airosos.