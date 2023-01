Brendan Fraser desvela detalles inéditos de 'La momia' en una sorpresa a sus fans

Que Brendan Fraser es uno de los actores del momento ya no coge por sorpresa a nadie. El protagonista de 'The Whale' lleva meses recibiendo elogios por su papel en la película de Darren Aronofsky. Incluso, ha conseguido el Globo de Oro o el premio al mejor actor en los Critics' Choice Awards, entre otros, y va lanzado a los Oscar.

La emocionante historia personal de superación de Fraser, cuyos detalles te mostramos en el vídeo de arriba, ha hecho que cada acto público al que vaya, los asistentes le reciban entre aplausos y gritos de apoyo. De hecho, uno de los discursos más celebrados y compartidos de los últimos galardones fue el que dedicó en los pasados Critics' Choice Awards:

"Si tú, como un tipo como Charlie, al que interpreté en esta película, luchas de alguna manera contra la obesidad o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza para ponerte en pie e ir hacia la luz, ocurrirán cosas buenas".

Brendan Fraser en los Critics' Choice Awards 2023 | Getty Images

Brendan Fraser no olvida su papel en 'La momia'

El intérprete de 54 años cosechó multitud de fans en los años 90 y a principios de los 2000 gracias a sus papeles en 'George de la jungla', 'Cabezas huecas' o 'Al diablo con el diablo'. Sin embargo, su personaje más emblemático es el de Rick O'Connell, el protagonista de la trilogía de 'La momia'.

El film de 1999 se ha convertido en todo un título de culto, organizándose a día de hoy proyecciones para revisionar la saga. Así pues, Brendan Fraser quiso pasarse por una sala donde emitían sus películas y sorprender a los presentes, que le recibieron con un atronador aplauso y vítores.

El usuario de Twitter, Niall McGourty, compartió este emocionante vídeo donde Fraser desveló algún detalle sobre la producción de la cinta: "Estoy orgulloso de estar esta noche frente a vosotros porque esta película se grabó en Gran Bretaña, deberíais saberlo".

Además, aseguró que el elenco no sabía de qué género se trataba cuando comenzaron a rodar: "No teníamos ni idea de qué tipo de película estábamos haciendo cuando la grabamos. No sabíamos si era un drama, una comedia, una de acción, romántica, de miedo o todas las anteriores juntas".

La escena de 'La momia' en la que Brendan Fraser casi muere

Hace unos meses salió a la luz un accidente de rodaje en 'La momia' que puso en riesgo la vida de Brendan Fraser.

En una escena, el actor iba a fingir ser ahorcado, pero terminó salió mal y Brendan estuvo suspendido en el aire, sostenido únicamente por la cuerda que tenía atada al cuello.

"Me ahogué por completo. Fue aterrador", comentaba en torno al suceso el actor en una entrevista para Entertainment Weekly."Había una horca de verdugo y una cuerda de cáñamo atada a una soga que se colocó alrededor de mi cuello. El especialista tomó la tensión de la cuerda y yo me levanté sobre las puntas de mis pies, luego supongo que él tomó la tensión de nuevo y, como no soy una bailarina, no podía apoyarme sobre la punta de mis pies", confesaba Fraser.

"Recuperé el conocimiento mientras uno de los técnicos de emergencias médicas decía mi nombre", recordó sobre la escena que fue incluida en el metraje lanzado a cines.