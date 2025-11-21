Brendan Fraser confirma La Momia 4 y revela lo que todo fan quería oír: "He estado esperando 20 años"

La momia llegó a los cines en 1999 y se ganó a toda una generación con una historia de aventuras al más puro estilo de Indiana Jones. Brendan Fraser se ponía en la piel de Rick O'Connell para, junto a Evelyn (Rachel Weisz), luchar contra el terrible Imhotep. Su éxito fue tal que, tan solo dos años después, se estrenó El regreso de la momia; secuela que supuso el debut de Dwayne Johnson en el cine con su personaje del Rey Escorpión.

Sin embargo, la tercera entrega fue un rotundo fracaso tanto en crítica como en recaudación. La tumba del emperador Dragón perdía a Weisz y se alejaba de la trama principal de las dos películas anteriores, lo cual supuso que la franquicia se enterrara en lo más profundo de Hollywood. Pero, al igual que Imhotep, solo estaba aguardando su oportunidad para regresar de entre los muertos y, casi 20 años después, La momia 4 llegará a los cines.

Brendan Fraser en la saga de 'La momia' | Universal Pictures

El pasado julio, el elenco de las cintas originales se reunió ante una legión eufórica de fans. Una cita que no tardó en despertar teorías sobre la posibilidad de esta esperadísima continuación de las aventuras de Rick y Evelyn. El sueño de muchos de los nacidos en los 90 que, por fin, se va a hacer realidad.

Ha sido el propio Fraser quien ha confirmado que La momia 4 está en desarrollo y ha dejado clara la ilusión que le hace retomar este importante papel en su carrera: "He estado esperando esta llamada durante 20 años", comenta. Una cinta que pretende "dar a los fans lo que quieren", siendo, en palabras del actor, "la que yo quería hacer y nunca se hizo".

Brendan Fraser en los Critics' Choice Awards 2023 | Getty Images

"Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente", revela en una entrevista con Associated Press: "Retomamos el proyecto e hicimos lo que solíamos hacer pero con un equipo diferente, dando lo mejor de nosotros". Sin embargo, será esta secuela la efectivamente se alinee con lo que tenía en mente Fraser por aquel entonces: "Lo que yo quería hacer está por llegar".

"A veces era una señal clara, otras apenas un susurro", explica sobre cómo ha ido evolucionando la posibilidad de hacer esta película durante los últimos años: "¿Ahora? Es el momento de dar a los fans lo que quieren".

Brandan Fraser en 'La momia' | Cordon Press

Así pues, La momia abandonará muy pronto su largo letargo y los fans ya se preparan para una nueva ola de disparos, carreras por el desierto y escarabajos carnívoros. Estamos en la era de la nostalgia y esta saga de aventuras sigue en el recuerdo de muchos, por lo que no es de extrañar de que Universal le haya dado luz verde.

Por el momento, Weisz está confirmada para la película, retomando su papel 24 años después de su última aparición en la franquicia. Quien no vuelve es Stephen Sommers en la dirección, siendo el dúo compuesto por Adil El Arbi y Bilall Fallah el encargado de llevar los mandos de esta nueva entrega, tras haber dirigido la tercera y cuarta parte de Dos policías rebeldes. Ahora bien, la fecha de estreno todavía no se ha confirmado y, puesto que todo se encuentra en las primeras fases del proyecto, podríamos estar hablando de varios años hasta que la cinta aterrice en los cines.