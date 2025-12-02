Sale a la luz el acuerdo financiero del divorcio de Channing Tatum y Jenna Dewan tras la disputa por las ganancias gracias a Magic Mike

Jenna Dewan y Channing Tatum fueron durante años una de las parejas más sólidas de Hollywood. Se conocieron en 2006 durante el rodaje de Step Up, la película de baile que no solo impulsó sus carreras, sino que también marcó el inicio de una conexión que traspasó la pantalla.

En 2009 se casaron, tres años después dieron la bienvenida a su hija Everly, y durante casi una década compartieron proyectos, alfombras rojas y un estilo de vida que parecía imparable.

Sin embargo, en 2018 anunciaron su separación, una decisión que presentaron como amistosa y basada en la necesidad de seguir caminos personales distintos.

Después de tiempo separados, y un año después de que se oficializase su divorcio, han salido a la luz los detalles financieros del divorcio entre Channing y Jenna.

Channing Tatum y su exmujerJenna Dewan | Getty

Según la nueva información revelada, recogida por People, según el Plan de Pensiones del Sindicato de Actores y Productores, ambos tenían derecho a recibir el 50% de las prestaciones de jubilación del otro correspondientes solo a los años en que estuvieron casados, es decir entre 2009 y 2018.

Según los documentos legales del pasado 2024, ambos actores tenían acuerdos previos por sus proyectos compartidos, entre ellos la franquicia Magic Mike, que han complicado el reparto de ingresos y bienes, ya que la película se cofinanció con fondos conyugales.

Dewan buscaba una compensación basada en los ingresos que Tatum ha generado a lo largo de los años gracias a las películas, shows y acuerdos derivados del universo Magic Mike.

El problema estaba determinar cuánto le correspondía a cada uno, especialmente cuando la saga ha seguido creciendo con secuelas, giras y adaptaciones televisivas. En concreto, la actriz pedía lamitad de las ganancias, pero los abogados de Channing mantenían que él no había ocultado ese dinero.

A pesar de esta larga batalla judicial, la expareja mantiene una relación cordial y la custodia compartida de su hija.

Además ambos han rehecho su vida y, mientras Tatum sale con la modelo australiana Inka Williams desde principios de este 2025, Dewan está comprometida con el actor Steve Kazee desde 2020 y comparten dos hijos juntos.