Miley Cyrus se pronuncia por fin sobre los problemas con su padre, Billy Ray Cyrus, y los nuevos rumores con su madre Tish

La familia Cyrus lleva unos años en el punto de mira en los que han protagonizado varias polémicas, desde que el matrimonio de Tish y Billy Ray Cyrus llegó a su fin en 2022.

La relación de Miley Cyrus con su padre pareció resentirse y han estado bastante alejados públicamente durante este tiempo, mientras la cantante dejaba claro su apoyo a su madre Tish.

Sin embargo, mientras cada interacción (o más bien falta de ellas) entre Miley y Billy Ray ha estado en el punto de mira, en los últimos días ha ido creciendo un rumor diferente, y es que ahora tenía problemas con su madre.

Todo empezó cuando Billy publicó una foto en Instagram este fin de semana mostrando que habían celebrado el cumpleaños de su hijo Braison, y la imagen confirmaba que se había reencontrado con Miley. Los fans más detectives no tardaron en darse cuenta de que 'casualmente' Tish había dejado de seguir a Miley, lo que hizo estallar los rumores, y más cuando ha sido una semana complicada para ella con la confirmación de la relación de Billy Ray con Elizabeth Hurley.

Tanto es así que finalmente Miley se ha pronunciado de forma clara en su cuenta sobre los dos.

"No suelo hablar sobre rumores, pero mi Mama y yo estamos demasiado unidas para que nada se interponga entre nosotras. Es mi mejor amiga. Como muchas madres, no sabe cómo usar su teléfono y de alguna manera me dejó de seguir, simple, coincidencia, y sin ningún interés", aclara la artista.

Miley Cyrus aclara los rumores | Instagram @mileycyrus

"Mi padre y yo hemos tenido nuestras dificultades a lo largo de los años. Ahora, en mis treinta, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y el tiempo ha curado mucho. Agradecida por la buena salud y el amor que fluye por mi familia", terminaba, arrojando más luz sobre su actual relación con su padre.

Por su parte Billy Ray parece estar en sintonía con la posición de su hija, pues hace apenas unas horas por el Día de la Madre en Estados Unidos compartía una reflexión en la que hablaba de "madres fuertes" e incluía entre ellas a Miley (igual lo confundió con el día de la mujer) y a su exmujer Tish.

"Yo tampoco suelo hablar sobre rumores... pero en este día... os doy mi verdad. Estoy muy orgulloso de Miley y su arrojo y su coraje. Su sabiduría y fuerza cuando nuestra familia más lo necesitaba. Estamos muy cerca de sanar por completo. Todos hemos pasado por mucho", asegura.

"Tish Cyrus fue y es la mera definición de una madre fuerte. Creedme soy el primero en admitir que estar casada conmigo no fue fácil. Soy muy bueno cometiendo errores. Un hombre muy imperfecto", reconoce, y termina con una lección de vida que le dio su propia madre: "la vida es una serie de adaptaciones".