"Fue triste": Miley Cyrus explica que Disney le prohibió cantar temas de Hannah Montana y por qué ahora sí puede

Miley Cyrus saltó a la fama por la serie de Disney Channel Hannah Montana, dando el salto a la gran pantalla con su película en 2009. Desde entonces, se ha convertido en una de las estrellas musicales más reconocidas y protagonizando multitud de titulares por su vida privada, destacando su polémica relación con Liam Hemsworth.

Su metamorfosis de estrella infantil de Disney a la artista disruptiva que es hoy es una de las más radicales de los últimos años. Lejos queda su imagen de estrella pop adolescente y ahora acaba de lanza su nuevo álbum, Something Beautiful.

Miley Cyrus en la Met Gala 2025 | Gtres

En este contexto, la cantante de 32 años ha concedido una entrevista para el podcast Every Single Album, en el que ha confesado por qué en todos estos años no ha vuelto a interpretar ninguna canción de Hannah Montana, aunque fuera a modo de homenaje o guiño para sus fans.

"Después de dejar Disney, no me permitieron cantar ninguna de las canciones de Hannah Montana", ha revelado. "No es que quisiera. Es decir, interpretar The Best of Both Worlds entre We Can't Stop y 'Wrecking Ball no habría tenido mucho sentido. Pero aun así fue triste saber que esas canciones tienen mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas", ha explicado.

Miley Cyrus como Hannah Montana | Getty Images

Sin embargo, después de que Cyrus fuera nombrada Leyenda de Disney en el D23 de 2024, se le dio permiso "para interpretar esas canciones en el futuro", lo que la actriz dijo que era "bastante genial".

Hannah Montana seguía a una adolescente corriente que vivía una doble vida como la estrella del pop, y estaba coprotagonizada por su padre Billy Ray Cyrus, con el que ha estado peleada durante un tiempo.