Miley Cyrus confiesa qué fue lo que originó en realidad su pelea con su padre, Billy Ray Cyrus: "Asumí parte del dolor"

Hace apenas unas semanas que Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, fueron vistos juntos por primera vez en mucho tiempo, en un reencuentro que sorprendió a muchos y que parecía señalar un acercamiento tras una etapa marcada por el silencio. Ahora, la cantante ha confirmado que efectivamente ha habido una reconciliación y ha explicado los motivos detrás del distanciamiento familiar que ha estado en el ojo público.

La artista de 32 años ha revelado que la ruptura entre sus padres fue lo que desencadenó su alejamiento de Billy Ray, de 63 años.

"Creo que el tiempo lo es todo", contaba Miley a The New York Times. "A medida que he ido creciendo, empiezo a respetar a mis padres como individuos y no solo como padres, porque mi madre ha amado de verdad a mi padre durante toda su vida, y creo que estar casada con alguien del mundo de la música sin formar parte de él es, obviamente, muy difícil".

La artista confiesa también que absorbió parte del dolor de su madre durante el proceso: "Y por eso creo que asumí parte del dolor de mi madre como propio, porque le dolía más a ella que a mí ya de adulta, así que me apropié de mucho de su sufrimiento", confiesa sobre el origen de su 'feud' familiar.

Tish Cyrus, de 58 años, pidió el divorcio en 2022 tras casi 30 años de matrimonio. Un año después, en 2023, se casó con el actor Dominic Purcell de Prison Break. Por su parte, Billy Ray Cyrus anunció este abril que mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley.

Para Miley, ver a sus padres rehaciendo su vida sentimental ha sido fundamental para encontrar paz con la situación: "Ahora que mi madre está tan enamorada de mi padrastro, a quien adoro completamente, y ahora que veo a mi padre encontrando también la felicidad, puedo quererlos a los dos como personas, en lugar de como una pareja parental", explicó. "Estoy siendo adulta con el tema".

No obstante, Cyrus reconoce que este cambio de perspectiva no llegó de forma inmediata. "Al principio es duro, porque la niña que llevas dentro reacciona antes de que la adulta pueda decir: 'Sí, es tu padre, pero también es una persona más que merece estar en su felicidad y ser feliz'", reflexiona. "Mi yo niña ya ha alcanzado a mi yo adulta".

Miley además acaba de lanzar nueva música con un álbum que está dando mucho que hablar, por lo que está en una nueva etapa de su vida.