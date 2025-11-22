Matthew McConaughey revela el "sueño húmedo" que le llevó a conocer a su esposa Camila Alvarez: "Estaba con 22 mujeres"

El matrimonio de Matthew McConaughey y Camila Alves es uno de los más consolidados de Hollywood. 13 años después de su boda y con tres hijos, la pareja se muestra igual de afectiva que el primer día. Una relación que, según el propio actor ha revelado, quizás jamás habría ido bien de no ser por un sueño erótico que tuvo tiempo atrás.

El protagonista de True Detective compartió a través de su newsletter una historia que se remonta a cuando tenía tan solo 30 años. Por aquel entonces, todavía estaba lejos de ser la estrella que es hoy en día; sin embargo, tal y como ha comentado, ya tenía claro qué quería en términos sentimentales: "Buscaba una pareja para toda la vida, una mejor amiga y una futura madre". Y es que, a pesar de que "conociera, pasara tiempo y saliera con algunas mujeres maravillosas en su vida", el actor explica que "buscaba algo más, buscaba a la persona indicada, la buscaba a ella".

Camila Alves y Matthew McConaughey | Getty

En el mismo texto, el ganador del Oscar comienza a describir el "sueño húmedo" que tuvo una noche. En él, aparecía Matthew sentado en la mecedora de su casa de campo frente a 22 vehículos, 22 mujeres y 88 niños. "Cada mujer estaba serena y satisfecha. Todos los niños sonreían, reían y estaban sanos. Todos nos conocíamos muy bien", comenta. Unas mujeres que nunca se habrían convertido en sus esposas; no obstante, los niños sí serían sus hijos, que los habría tenido uno por año, llegando así a la onírica celebración de su 88 cumpleaños.

"Cada madre y yo compartimos un recuerdo idílico, con los niños acurrucados en mi regazo. Nos abrazamos, nos besamos, reímos y bromeamos, lloramos de felicidad. Todos se reunieron a mi alrededor en el porche para una foto familiar y miramos hacia una cámara de cajón de gran formato sobre un trípode en la entrada. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!", escribe para, acto seguido, sorprender a sus lectores: "Y entonces eyaculé".

Matthew McConaughey besa a su mujer Camila Alves | Getty

"La idea de que estaba destinado a ser soltero toda la vida me llegó en un sueño húmedo que sentí como una señal de aprobación", continúa. "Fue una señal espiritual, un mensaje que me decía que debía rendirme, dejar de buscar de forma tan intencionada a la mujer perfecta para mí y, en cambio, confiar en que el propio proceso natural hiciera lo suyo: que yo la encontrara a ella, que ella me encontrara a mí… o que no pasara".

"Así que dejé de buscarla", sigue en el texto recogido por US Weekly antes de concluir su historia con un final feliz: "Entonces llegó ella. Tres meses después, conocía a Camila. 20 años después, sigue siendo la única mujer con la que quiero ir a una cita, dormir o levantarme a su lado", concluye.

Esta curiosa historia pone en valor la confianza que suele mostrar Matthew McConaughey tanto consigo mismo como con la relación de la que disfruta desde hace casi 20 años. Un éxito en lo personal que complementa sus triunfos profesionales, y es que la carrera del actor sigue viento en popa; habiendo estrenado este 2025 la película Laberinto en llamas con muy buenas críticas.