Matthew McConaughey muestra su musculado torso a los 56 años: El tiempo no ha hecho mella en su atractivo

Durante las décadas de los 90 y 2000, Matthew McConaughey se consolidó como uno de los grandes iconos de las comedias románticas de Hollywood y, aunque con el tiempo decidió dejar atrás el género para centrarse en proyectos más dramáticos, nadie ha olvidado lo bien que encarnaba aquel cliché del caballero irresistible.

Su carisma natural, su sonrisa pícara y su impresionante físico lo convirtieron en el referente perfecto del "amor platónico" de toda una generación.

Ahora, a sus 56 años recién cumplidos, el actor ha demostrado que el paso del tiempo no ha hecho mella en su atractivo y que sigue siendo igual de sexy.

Su esposa, la modelo y diseñadora Camila Alves, lo dejó claro al publicar una fotografía en blanco y negro del actor sin camiseta, con la que celebraba su cumpleaños y rendía un homenaje lleno de humor y ternura.

En la imagen, que rápidamente se ha vuelto viral, McConaughey aparece relajado y sonriente, mostrando que mantiene la misma forma física que lo hizo famoso en películas como Cómo perder a un chico en 10 días o Planes de boda.

Junto a la foto, Camila ha escrito un mensaje en tono juguetón que hacía referencia a la frase más célebre de su marido:

"Sí... Vale... Vale... Vale...(Alright… Alright… Alright… )¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Hoy te vamos a celebrar a TI! ¡Pero en realidad siempre lo hacemos, porque eres la luz de nuestras vidas!"

Matthew ha respondido compartiendo la publicación en sus historias de Instagram con una sola palabra: "Amor".

El gesto sencillo bastó para derretir a los fans del actor, que inundaron las redes con mensajes de felicitación.

Casados desde 2012 y padres de tres hijos (Levi, Vida y Livingston), Matthew y Camila forman una de las parejas más estables y discretas de Hollywood.