El padre de Cynthia Erivo dejó de hablarle a los 16 años tras no querer pagarle el billete de metro: "No quiero volver a verte"

Cynthia Erivo ha lanzado su nuevo libro, Simply More, en medio de la promoción de Wicked Parte II, una gira que está generando algún que otro debate sobre por su relación de amistad con Ariana Grande, su coprotagonista en el musical.

En esta libro, Cynthia se abre por completo respecto a su vida personal para reflexionar sobre las experiencias que la han formado como actriz y activista, su crecimiento emocional y su identidad.

Entre los relatos más impactantes del libro se encuentra el que aborda su compleja relación con su padre, con quien mantiene un distanciamiento total desde los 16 años.

Durante una entrevista, Erivo ha abierto su corazón al narrar la última conversación que tuvo con él, un instante que marcó el inicio del fin de su relación.

Según relata, cuando tenía 16 años, su padre dejó de pagarle el abono de transporte, algo que había hecho siempre en medio de una relación distanciada.

"Hay algo que tienes que hacer. No entiendo por qué no lo estás haciendo ahora mismo", explicaba recordando el momento en la estación de Londres durante una entrevista en el podcast We Can De Hard Things.

Entrando en detalles, la actriz ha contado que un trabajador se les acercó en medio de la discusión y se dirigió a Cynthia para decirle: "No debería hablarle así a su padre".

A lo que ella respondió: "Tienes que callarte, esto no tiene nada que ver contigo, no tienes idea de lo que está pasando aquí".

Según Erivo, en ese momento, su padre terminó la conversación pronunciando las siguientes palabras: "Compraré las tarjetas de transporte, pero no quiero volver a verte".

"Él consiguió los tickets del viaje y se fue en la otra dirección, y yo estaba en shock. No pensé que me daría cuenta de que estaba en shock, y lo estaba. No me di cuenta de que dolería tanto, y sí que dolió", reconocía la cantante.

"Fui a subir al tren y, como estaba aturdida y llorando, fui en la dirección equivocada", continuaba. "Así que me di la vuelta para ir en la otra dirección y lo vi venir hacia mí. Pasó a mi lado como si nunca me hubiera conocido".

Este abandono tuvo consecuencias profundas en su vida y la actriz ha confesado que desarrolló una actitud emocionalmente reservada y aislada.

"Nunca pedí ayuda, hacía la mayoría de las cosas sola porque estaba segura de que alguien se iba a ir… Alejaba a la gente inmediatamente", explicaba.

"A veces es necesario que se vayan, y eso no es una ofensa personal. Es solo otra parte de su viaje y otra parte del tuyo, y no significa que eso sea lo que todos los demás harán", ha añadido la actriz sobre su aprendizaje en terapia.

Erivo también ha contado que aunque ha visto a su padre en solo dos ocasiones desde entonces, en bodas cuando tenía 25 y 35 años, no han hablado desde entonces.

Sobre su madre y su hermana, comparte que sigue "lidiando" con la reconciliación, especialmente respecto a su identidad queer (perteneciente al colectivo LGTBIQ+).